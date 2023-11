Burgenlandliga Kohfidisch gegen „Leitha“ fiel ins Wasser

Für Florian Csencsits (l.) und seine Kohfidischer Kollegen gab es am Wochenende unerwartet frei. Foto: Herbert Kolonovits

„Kein Spiel möglich“ hieß es am Wochenende in Kohfidisch. Die Partie gegen Leithaprodersdorf wird am 17. November nachgetragen.