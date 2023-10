Kohfidisch gewann beim Binder-Comeback gegen Halbturn

Kohfidisch - Halbturn 2:0. Nach einem famosen Saisonstart mit Siegen über Horitschon und Bad Sauerbrunn wartete der ASK Kohfidisch nun schon länger auf einen vollen Erfolg - zuletzt gewann man am 9. September gegen Rudersdorf. Gegen Halbturn beendete man nun die Durstrecke. Die Mannschaft von Matthias Dürnbeck gewann 2:0.

Dürnbeck konnte dabei wieder auf Julian Binder in der Startelf setzten. Der etatmäßige Kapitän verpasste aufgrund einer Verletzung die letzten fünf Spiele. Sein Einsatz nun sollte sich bezahlt machen: Nach 25 Minuten war es ausgerechnet Binder, der auf 1:0 für die Heimischen stellte. Er übernahm eine Flanke von Nik Wukitsevits volley und versenkte den Ball im langen Eck.

Zu diesem Zeitpunkt etwas glücklich, denn die besseren Möglichkeiten fanden die Gäste vor: Halbturn agierte in der Offensive brandgefährlich. Der Sportliche Leiter der Kohfidischer, Paul Toth: „Wir ließen ihnen zu viele Räume, so tauchten sie ein paar Mal alleine vor unserem Tormann auf.“ Die Halbturner versagten aber in der Chancenverwertung - so ging es mit einem 1:0 in die Kabinen.

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff erhöhten die Kohfidischer ihren Vorsprung. Wieder war es eine Wukitsevits-Flanke, diesmal nach einem Eckball, die zum Erfolg führte. Bence Vajda stand am kurzen Eck goldrichtig und traf zum 2:0. Ein Vorsprung, den die Heimischen schließlich über die Zeit brachten.

Toth: „Ein sehr wichtiger Erfolg, auch wenn wir Glück hatten, dass wir keine Tore kassierten.“ Neben Binder feierte auch Stefan Gaal sein Comeback. „Zwei Spieler, die nach den letzten Niederlagen sicher einiges bewirkt haben“, freute sich Toth.

Werner Hoffmann, Sektionsleiter des USV Halbturn, ärgerte sich über die vergebenen Chancen: „Da müssen wir einfach ein Tor machen und am Ende einen Punkt holen“

Statistik

ASK Kohfidisch - USV Halbturn 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (25.) Binder, 2:0 (55.) Vajda.

Gelb-Rote Karte: Marco Hoffmann (66., Unsportlichkeit).

Reserve: 4:0 (Knor 2, Schneider, Szendi).

SR: Ruffa.- Kohfidisch, 300.

Kohfidisch: Grubmüller; Gaal (63. Schandl), Polzer, Herczeg, Csencsits; Vajda; Binder, Wukitsevits (86. Englitsch), Toth (68. Mühler); Schaffer (86. Kopfer), Oswald.

Halbturn: Summer; Leopold, Paldan, Szöcs, Bauer (78. Tobias Hoffmann); Kamasik, Schneider (78. Zinkl), Takac, Uljaky; Marco Hoffmann, Marko.