Kohfidisch mit zweitem Remis in Folge

Kohfidisch - Klingenbach 1:1. Klingenbach zu Gast in Kohfidisch: Die Gäste reisten mit einer Derby-Niederlage im Gepäck ins Südburgenland. Kohfidisch holte in der Vorwoche ein 1:1 gegen Marz. Auch diesmal gab es ein Unentschieden. Von Beginn weg war die Partie von hohem Tempo geprägt, wie der Sportliche Leiter der Kohfidischer, Paul Toth, erklärte, wobei Klingenbach Vorteile hatte, so Toth. „Sie kamen speziell in der ersten Hälfte effektiver in die Box.“

Tor sollte den Gästen aber keines gelingen. Der erste Treffer war dann kurz nach der Pause den Heimischen vorbehalten. Philipp Toth brachte den ASK nach Vorlage des bereits früh für den angeschlagenen Tim Schreiber eingewechselten Nico Knor in Führung (47.). Keine fünf Minuten später netzte aber Gäste-Kapitän Philipp Grafl zum 1:1, womit alles wieder auf Null gestellt war.

Paul Toth: „In Folge war es dann ein Hin und Her.“ Auf beiden Seiten gab es dabei eine fragwürdige Strafraumsituation: „Beide Male wurde aber nicht auf Elfmeter entschieden, somit glich sich das aus.“ Es blieb beim 1:1 - Toth konnte dem Unentschieden einiges abgewinnen: „Mit Julian Binder, Kevin Hasler oder Fabian Paukovits hatten wir drei Ausfälle, dann musste auch noch Tim Schreiber raus. Von daher war es eine kämpferisch tolle Leistung der Mannschaft. Darauf können wir stolz sein.“

Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl haderte mit dem Spielausgang ein wenig: „Grundsätzlich kann ich mit dem Remis leben, weil es ein hart erkämpfter Punkt war. Aber wir hatten die besseren Torchancen, da war mehr drinnen. Es kam kein Spielfluß zustande, weil es sehr viele Unterbrechungen gegeben hat.“ Die Gäste, bei denen Abwehrchef Filip Chromy (krank) und Alessandro Blazevic (Knöchel) fehlten, vergaben durch Philipp Grafl und Marco Laubner in der Nachspielzeit zwei Riesenchancen auf den vermeintlichen Siegtreffer.

Statistik

ASK Kohfidisch - ASK Klingenbach 1:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (47.) Toth, 1:1 (52.) Grafl. Reserve: 4:1 (Englitsch 2, Hannes Polzer, Stumpf). SR: Fercher.- Kohfidisch, 300.

Kohfidisch: Grubmüller; Gaal (58. Schandl), Herczeg, Vajda, Csencsits; Schaffer, Mühler, Oswald, Schreiber (14. Knor); Wukitsevits (88. Thomas Polzer); Toth.

Klingenbach: Schuller; Mad (75. Mad), Eisner, Jagschitz, Ivancsits; Grafl, Stahleder; Lady, Adam, Skreptak (82. Laubner); Sulc.