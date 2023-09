Burgenlandliga Kohfidisch muss sich Edelserpentin geschlagen geben

Stefan Adorjan (l.) und die SpG Edelserpentin nahmen auch aus Kohfidisch (r., Nico Knor) drei Punkte mit. Foto: Max

A ufsteiger Edelserpentin feierte in Kohfidisch den dritten Sieg in Serie. Die SpG setzte sich in einem kampfbetonten Spiel mit 3:1 durch.