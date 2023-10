Kohfidisch will Siegendorf ein Bein stellen

Kohfidisch - Siegendorf; Samstag, 17 Uhr: Der ASK Kohfidisch zeigte gegen Deutschkreutz eine gute zweite Halbzeit, dafür kam man vor der Pause mit 0:3 gehörig unter die Räder. Am Ende schaffte man noch fast das Unentschieden, schließlich gab es aber keine Punkte.

Die nächste Aufgabe hat es für die Kohfidsicher mit Siegendorf jetzt in sich. Der Leader gastiert am Samstag um 17 Uhr im Südburgenland. Nach acht Siegen spielten die Siegendorfer zuletzt dreimal Unentschieden. Ein Hoffnungsschimmer für den ASK? „Siegendorf mit ihren vielen Ex-Profis in ihren Reihen ist natürlich ein gehöriger Brocken. Vielleicht können wir sie aber das erste Mal stürzen“, hofft der Sportliche Leiter Paul Toth, der Starttruppe aus dem Norden ein Bein zu stellen.

Generell tue man sich gegen spielerisch starke Mannschaften leichter, meint Toth. Mit einem Punkt wäre man im Kohfidischer Lager aber ohnehin schon zufrieden. Personell sieht es im Vergleich zu den vergangenen Wochen wieder besser aus. Neben Julian Binder und Stefan Gaal sammelte zuletzt auch Kevin Hasler erste Minuten.

Siegendorf-Trainer Nikolas Schilhan erwartet einen defensiven Gegner: „Es wird ein Spiel wie die letzten werden – Kohfidisch wird tief stehen und auf Konter lauern. So spielen im Moment alle Gegner gegen uns. Das sind wir aber gewohnt und wir werden uns gut vorbereiten“, erklärte Siegendorf-Coach. Der ehemalige Kohfidischer und jetzige Siegendorf-Tormann Bruno Horvath hat seine Rotsperre abgesessen und brennt auf eine Rückkehr zum alten Klub. Ob er spielen wird, oder wieder Filip Krizik den Vorzug bekommen wird, steht noch nicht fest. Auch sonst kann der ASV-Trainer aus dem Vollen schöpfen.