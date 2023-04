Kohfidischer waren effizienter - 3:0 gegen St. Margarethen im Greaboch

Werbung

SANKT MARGARETHEN - KOHFIDISCH 0:3. In der Rückrunde läuft es für die Greaboch-Kicker noch nicht ganz nach Wunsch. Zudem musste Trainer Franz Lederer mehrere Stammkräfte vorgeben. Ahmed El-Baali, Abwehrchef Thomas Jusits (Sperre), sowie Mario (Seitenbandeinriss) und Michael Wenzl (Schulter) waren gegen die Südburgenländer nicht dabei. Dafür feierten Igor Bosnjak und Martin Weixelbaum ihr Comeback, Youngster Lukas Janisch durfte erstmals von Beginn an ran und verteidigte rechts in der Viererkette.

Der erste Durchgang gehört klar Kohfidisch. Vor allem die Sankt Margarethener Abwehr wirkte nicht immer ganz sattelfest. Kohfidisch hatte gleich in der Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten durch Julian Binder und Kevin Hasler. Einziger Höhepunkt aus SVM-Sicht war ein Weitschuss von Sebastian Leszkovich, der das Ziel knapp verfehlte. Die Südburgenländer schlugen vor dem Pausenpfiff doppelt zu: Nach einer Standardsituation versenkte Florian Csencits mit einem sehenswerten Fallrückzieher – völlig alleinstehend – aus kurzer Distanz zum 1:0 (32.). Mit dem Pausenpfiff war es Mark Horvath, der zwei Gegenspieler austanzte und zum 2:0 einschob (45.). Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Hausherren wie ausgewechselt und kamen zu einigen Chancen. Einziges Manko war aber die Auswertung. Lukas Heinicker vergab drei gute Möglichkeiten für die Blau-Weißen. Zudem klärte Kohfidisch-Keeper Brúnó Horváth bei einem Freistoß von Elias Schmidl und bei einem Weitschuss von Martin Weixelbaum mit Glanzparaden. Am Ende sorgte Ernest Grvala noch für einige gute Aktionen, seine Flanken fanden aber nicht immer einen Abnehmer, beziehungsweise wurden sie leichtfertig (Anm.: Tobias Steiner aus kurzer Distanz) vergeben. Im Konter machte Julian Binder dann alles klar 3:0 (85.).

„Die erste Halbzeit war zum Vergessen. Nach dem Seitenwechsel haben wir dann leider unsere Chancen nicht genutzt. So kann man nicht gewinnen“, resümierte Sankt Margarethen-Obmann Günter Welz nach dem Spiel.

Thomas Polzer, Obmann-Stellvertreter des ASK Kohfidisch meinte: "Bis auf eine Phase von 20 Minuten nach der Pause war es von uns ein sehr guter Auftritt und ein verdienter Sieg. Dabei hätten wir den 1:2-Anschluss nicht bekommen dürfen, weil die Partie dann sicher auf der Kippe gestanden wäre. Mit nun 27 Punkten können wir sehr gut leben und wollen jetzt auch einen einstelligen Tabellenplatz angreifen. Da muss jetzt unser Ziel sein."

SV WAHA SANKT MARGARETHEN - ASK KOHFIDISCH 0:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (32.) Csencsits, 0:2 (45.) Mark Horvath, 0:3 (84.) Binder. Reserve: abgesagt. SR: Thiel (St. M.: Durchschnitt/K: gut).- Greabochstadion, 300. St. Margarethen: Pascher; Janisch (90+1. Binder), El Rehim, Portschy, Schmidl; Bosnjak, Leszkovich (68. Granabetter); Steiner (77. Dörfler), Martin Weixelbaum, Grvala; Heinicker (90+1. Markus Weixelbaum). Kohfidisch: Bruno Horvath; Mark Horvath, Vajda, Csencsits, Gaal; Toth (68. Mühler), Oswald, Wukitsevits (75. Herczeg); Hasler (88. Thomas Polzer), Binder (88. Stumpf), Schreiber (88. Englitsch).