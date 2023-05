Kohfidischer Zittern geht weiter

KOHFIDISCH - SCHATTENDORF 1:3. Der ASK Kohfidisch rutscht immer weiter in die bedrohte Zone, was am Samstag beim „direkten“ Duell mit dem Schattendorfer Aufsteiger nicht nötig gewesen wäre. So haderte man zum einen mit seiner Chancenverwertung und zum anderen mit der Schiedsrichterleistung, die es nicht gut mit den Hausherren meinte. So reklamierte die ASK-Elf vor dem späteren 1:2 ein Handspiel der Gäste und auch ein rüdes Einsteigen von Holzmann wurde kurz vor dem Pausenpfiff nicht mit der zweiten Gelben Karte geahndet, die eine ASK-Überzahl nach sich gezogen hätte. „Natürlich waren wir selber Schuld, denn die Tore kann uns der Schiri auch nicht machen, aber seine Leistung war schon katastrophal“, sagte Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer, der anfügte: „Wir hatten sieben, acht hunderprozentige Chancen, aber Alex Bernhardt war einfach überragend.“ Schon früh traf der starke Mario Seckel per Elfer zum 0:1 - quasi postwendend glich Julian Binder aus. In weiterer Folge diktierte Kohfidisch, um in Minute 43 durch Marco Vargek eiskalt erwischt zu werden. In den zweiten 45 Minuten blieb das Fidischer Anrennen ohne Ertrag. Mehr noch: Patrick Derdak machte in Minute 70 den Deckel drauf. So rückte Schattendorf bis auf einen Punkt an Kohfidisch ran. Polzer: „Wir haben es weiter selbst in der Hand.“ SVS-Trainer Marco Cadek: „Die Mannschaft hat leidenschaftlichen gekämpft. Kohfidisch hat nach Pause unglaublichen Druck gemacht. Wir hatten aber mit Alex Bernhardt einen Goalie, der mehrere Topchancen zunichte machte. Ich habe keine Ahnung, was der für einen Tag hatte, aber sowas habe ich noch nie gesehen.“

STATISTIK:

ASK KOHFIDISCH – SV SCHATTENDORF 1:3 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (8., Elfmeter) Seckel, 1:1 (12.) Binder, 1:2 (43.) Vargek, 1:3 (70.) Derdak.

Reserve: 4:1 (Drexler 2, Joshua Herczeg, Thomas Polzer; Koller).

SR: Kaiser (K: sehr schwach/S: Durchschnitt ).- Kohfidisch, 300.

Kohfidisch: Bruno Horvath; Gaal (77. Jonas Herczeg), Vajda, Csencsits, Paukovits; Toth (84. Englitsch), Oswald, Wukitsevits; Hasler (77. Thomas Polzer), Binder, Schreiber.

Schattendorf: Bernhardt; Wukovich, Anicic, Haring, Stahleder; Koronczai, Holzmann; Vargek (70. Karner), Seckel (86. Guttmann), Koppensteiner (64. Kriszonits); Derdak (86. Erak).