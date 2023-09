Kracher in Siegendorf - Bad Sauerbrunn ist zu Gast

Siegendorf – Bad Sauerbrunn; Freitag, 19 Uhr. Das Spitzenspiel der Burgenlandliga steigt im Sveta-Group Sportpark, wenn Tabellenführer Siegendorf den ersten Verfolger aus Bad Sauerbrunn empfängt. Heim-Trainer Nikolaus Schilhan hat bislang mit seiner Mannschaft das Punktemaximum erreicht und will auch gegen Bad Sauerbrunn mit dem Ex-Siegendorfer Tomislav Ivanovic auf der Siegerstraße bleiben. „Das wird sicher keine einfache Aufgabe, aber wir werden uns wie immer ordentlich vorbereiten“, so der Siegendorfer Betreuer, der gegen die Kurortler wieder auf den ganzen Kader zurückgreifen kann. In Horitschon fehlte Mario Stefel wegen Rückenproblemen.

Bad Sauerbrunn hat sich den Hit beim Leader in Siegendorf hart erarbeitet. 19 Punkte aus acht Runden sprechen für sich. Als Tabellenzweiter fahren die Kurort-Kicker zum großen Titelkandidaten, sind dort logischerweise der Außenseiter. In der Rolle will man den makellosen ASV ärgern. „Weil über die Ausgangslage muss man nicht reden, Siegendorf ist über alle anderen Mannschaft zu stellen. Trotzdem wollen wir dort eine gute Leistung abrufen. Die Mannschaft ist gut drauf und freut sich auf das Duell“, so Trainer Heinz Kremser. Ein Leistungsträger der vergangenen Wochen wird nicht mitwirken können. Außenbahnspieler Marco Dominkus musste zuletzt gegen Deutschkreutz mit Verdacht aus Muskelfaserriss ausgetauscht werden. Ansonsten kann Kremser aber aus dem Vollen schöpfen, seine Jungs resien mit Selbstvertrauen und drei Siegen am Stück nach Siegendorf. Die Serie der Gastgeber? Acht Spiele, acht Siege. Ein Erfolgslauf geht am kommenden Freitag also definitiv zu Ende.