Kreutz - Leitha, oder Trainer Peter Benes' Rendezvous mit dem Ex-Klub

Deutschkreutz - Leithaprodersdorf, Freitag, 19.30 Uhr. „Das wird die heißeste Partie des Jahres“, diese Ansage und nicht mehr gibt Benes als Aussicht auf das Aufeinandertreffen gegen seinen langjährigen Arbeitsgeber aus Leithaprodersdorf. Ein halbes Dutzend an Jahren war Benes im Nordburgenland als Cheftrainer aktiv, am Freitag gibt es das erste Kräftemessen gegen den Ex-Klub. „Ich kenne die Mannschaft natürlich gut, sie haben auch bisher schon bewiesen, dass sie weit vorne dabei sein können und wir werden sicherlich wieder eine gute Leistung brauchen, um zu punkten“, so Benes weiter.

Nach drei sieglosen Spielen will man in Deutschkreutz endlich wieder einen Dreier einfahren - allmählich beginnen sich auch die Verletzungssorgen etwas zu legen. Bis auf die langzeitverletzten Akteure Fabian Tröscher und Klaus Furtner kann Benes (fast) aus dem Vollen schöpfen. „Der Tobi (Szaffich) wird mit ziemlicher Sicherheit wieder fit sein, Gabor Nagy und Lukas Csano haben ihre Verletzungen überstanden und werden zu 100% einsatzfähig sein. Auch Kapitän Flo Szaffich wird höchstwahrscheinlich endlich sein Comeback feiern, vorerst aber nur in der Reserve“, gewährt Benes Einblick auf den Freitagskracher gegen den SVL.

Mittlerweile gibt Peter Benes Anweisungen an die Deutschkreutz-Kicker. Foto: Bernhard Fenz

Die Leithaprodersdorfer reisen mit ihrem Coach Mario Santner in die Rotweingemeinde zum Ex-Trainer. Santner sagt: „Die Burschen freuen sich auf das Wiedersehen. Deutschkreutz ist eine gute Truppe und gehört für mich zu den Topteams der Burgenlandliga. Das wird ein echter Gradmesser für uns.“ Personell ist Leo Saliji zwar noch gesperrt, aber dafür kehren Stephan Heiss (zurück nach seiner Sperre) und Christian Ehrnhofer (Wade) wieder retour.