Kustor-Gala bei Leithaprodersdorfs Schützenfest

LEITHAPRODERSDORF - GÜSSING 7:0. Die „One-Man-Show“ des Noel Kustor starete schon der dritten Minute. Güssing-Keeper Nico Graf machte bei einem Weitschuss keine gute Figur und ließ den Ball nach vorne abklatschen – Kustor staubte aus fünf Metern ins leere Tor ab (3.). Nur knapp 20 Minuten später gab es eine ähnliche Situation. Nach einem Freistoß von Daniel Svab patzte Graf erneut, wieder staubte Kustor aus spitzem Winkel ab (22.). Die Gäste waren in der Offensive nur durch Roman Rasser vorhanden, der sich aber allein auf weiter Flur gegen die Leithaprodersdorfer Abwehr schwer tat. „Erste Halbzeit war in Ordnung, wir haben aber nur das Notwendigste gemacht. Das haben wir in der Pause angesprochen. Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag. Dann haben wir gut kombiniert und waren in Spiellaune. Wir haben noch weitere Hochkaräter vergeben. Güssing war nach der Pause gar nicht mehr vorhanden“, analysierte Leithaprodersdorf-Coach Peter Benes.

Stephan Heiss mit tollem Comeback

Gleich unmittelbar nach Wiederanpfiff wurde Levi Markhardt im Sechzehner von den Beinen geholt – Kustor vollstreckte zum Triplepack (48.). Nur sechs Minuten später klingelte es wieder. Nach einer Flanke von Daniel Svab köpfelte der ungarische „Bomber“ zum 4:0 ein (54.). Beim Stand von 4:0 vergaben die Gäste durch Roman Rasser noch einen Elfmeter. Der Stürmer setzte das Leder an die Stange. Nach 69 Minuten wechselte Benes Stephan Heiss ein, der sich dann gleich perfekt einstellte. Zunächst legte er den fünften Treffer von Noel Kustor mustergültig auf (72.), ehe er sich nur sieben Minuten später – nach einem tollen Stanglpass von Levi Markhardt – in die Torschützenliste eintrug (79.). Für den Schlusspunkt sorgte Flügelflitzer Benjamin Petö, der einen Sololauf mit einem Flachschuss abschloss (90.).

GSV-Assistent Jakob Burits meinte nach der Pleite: "Wir sind aktuell nicht Landesliga-tauglich, wobei sich das 0:7 zumindest in den ersten 45 Minuten nicht angekündigt hatte. Da waren wir noch relativ gut in den Zweikämpfen. Zur Pause hatten wir uns dann viel vorgenommen und mit dem schnellen Elfer brach alles in sich zusammen. Es fällt sehr schwer, Worte dafür zu finden."

SV LEITHAPRODERSDORF - SV GÜSSING 7:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (3.) Kustor, 2:0 (22.) Kustor, 3:0 (48., Elfmeter) Kustor, 4:0 (54.) Kustor, 5:0 (72.) Kustor, 6:0 (79.) Stephan Heiss, 7:0 (90.) Petö.

Reserve: 3:5 (Paul Eder, Tim Heiss, Nicolas Eder, Eigentor 2; Hafner, Felix Antoni, Urban).

SR: Bukvic (L: gut/G: sehr gut).- LeithArena, 200.

Leithaprodersdorf: Kassal; Michael Wölfer, Marcel Wölfer (69. Lukas Heiss), Svab; Dostal (46. Dellantonio), Dinhof (86. Wurzer), Beran, Petö; Saliji (69. Stephan Heiss); Levi Markhardt, Kustor (86. Eder).

Güssing: Graf; Skerlak, Horvath, Zinkl, David Kossits; Pomper (69. Huber), Sauhammel; Mayer, Garger (63. Schendl), Rasser; Laky (80. Hafner).