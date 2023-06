Burgenlandliga Land unter in der Parndorf-Arena

Auf dem Parndorfer Hauptfeld war am vergangenen Wochenende nicht an einen Spielbetrieb zu denken. Foto: SCESV Parndorf

D as Heidebodenstadion wurde in der vergangenen Woche von den sintflutartigen Regenfällen stark in Mitleidenschaft gezogen. An einen Trainings- oder Spielbetrieb ist vorerst nicht zu denken.