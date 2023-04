Lauf hält: Sauerbrunn beißt sich am Dritten nicht die Zähne aus

Werbung

BAD SAUERBRUNN - ST. MARGARETHEN 2:0. Die Hausherren gingen hoch motiviert in das Spiel gegen die Nummer drei der Liga, die nicht zwingend als Favorit ins Wetterkreuzstadion kam. Warum? Weil Bad Sauerbrunn seit Wochen nicht zu bezwingen ist, und Lukas Stifter sein Tor so gut wie vernagelt hält. Mehr als 360 Minuten hielt der Bad Sauerbrunner Schlussmann seinen Kasten bis zu diesem Spiel sauber. So viele Pflichtspielminuten hat sein Gegenüber noch nicht einmal in den Beinen. Bei St. Margarthen stand erstmals Julian Leitgeb im Tor. Am 15-Jährigen lag es aber nicht, dass die Gäste am Ende die Heimreise ohne Zähler antraten. Vor der Pause konnte sich Leitgeb bei einem Distanzschuss von Mario Cerny sogar sehenswert auszeichnen, bewahrte so sein Team vor einem Rückstand - in einer flotten Partie. St. Margarethen tauchte dann in der Endphase der ersten Halbzeit mehrmals gefährlich vor Stifters Tor auf. Lukas Heinicker agierte aber einmal zu hektisch und kurz später schoss David Granabetter knapp am Kreuzeck vorbei.

Kozak bewies Köpfchen und machte den Unterschied aus

Die Gäste setzten ihren Offensivdrang nach der Pause (glücklos) fort. Zweimal verpasste Ernest Grvala den Führungstreffer nach Hereingaben von Elias Schmidl. Auf der anderen Seite machte es Goalgetter Michal Kozak besser. Der Sauerbrunn-Stürmer köpfelte in Minute 66 freistehend nach einer Flanke von Lukas Bukovinsky ein - 1:0 für die Gastgeber, und das Momentum nun auf der Seite der Heimischen. Sebastian Pojers Lupfer konnte gerade noch von der Linie gekratzt werden, beinahe das 2:0. Das war dann wieder eine Aufgabe für Kozak. Der hielt nach einer Flanke wieder den Kopf hin und Bad Sauerbrunn jubelte (74.). Das 2:0 hielt am Ende auch, weil Stifter bei einer weiteren Grvala-Möglichkeit kurz vor Schluss überragend parierte und somit seine Torsperre auf mittlerweile 450 Minuten ausbaute.

STATISTIK

SC BAD SAUERBRUNN - SV ST. MARGARETHEN 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (66.) Kozak, 2:0 (74.) Kozak. Reserve: 2:1 (Pollross, Lang; Markus Weixelbaum). SR: Gruber (BS: sehr gut/ S: gut).- Wetterkreuzstadion, 300.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Ofner (17. Tisch), Krenn, Bukovinsky; Binder (83. Kubik), Kornholz; Reinisch (83. Ernst), Grgic (89. Schrot), Pojer; Kozak.

St. Margarethen: Leitgeb; El-Baali, Jusits, Portschy, Schmidl; El Rehim, Granabetter (83. Dörfler); Mario Wenzl (76. Steiner), Leszkovich (75. Janisch), Grvala; Heinicker.