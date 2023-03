Lazarett in Leithaprodersdorf lichtet sich nicht

Werbung

Defensivallrounder Mike Wölfer klagte in den letzten Spielen immer wieder über Schwindelgefühl nach wenigen Minuten. „Bei ihm ist es eine Nachwirkung der Gehirnerschütterung aus dem Testspiel. Er hat nur eine Woche pausiert, das war zu wenig. Er muss sich nun ordentlich auskurieren, das kann sonst gefährlich sein. Er wird sicherlich noch eine Woche ausfallen“, berichtete Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes. Youngster Paul Eder kam nach Knöchelproblemen wieder zurück ins Training, brach sich nach einem Zusammenstoß mit Luca Dellantonio die kleine Zehe. „Drei Wochen Sportverbot, dann schauen wir weiter“, so der SVL-Betreuer.

Drei Wochen wird auch Offensivspieler Stephan Heiss ausfallen. Nach seiner Sprunggelenksverletzung in der Vorbereitung, wurde auch er vom Sportarzt zu einer längeren Zwangspause verdonnert. Die legt Kapitän Patrick Mozelt schon seit mehreren Wochen ein. Auch der Mittelfeldallrounder laboriert an anhaltenden Sprunggelenksproblemen. Ein Datum, wann er wieder ins Training einsteigen kann, ist noch nicht absehbar. Zudem sah Simeon Markhardt gegen Ritzing die fünfte Gelbe Karte und muss nun in Markt Allhau zuschauen.