„Leitha“-Express fegte über Kurort-Elf hinweg

Werbung

BAD SAUERBRUNN - LEITHAPRODERSDORF 0:3. Ein gelungener Saisonstart für die Mannschaft von Trainer Peter Benes. Trotz mehrerer Ausfälle – zwei Spieler kehrten nach wochenlangen Verletzungen zurück – dominierten die Gäste das Match von Beginn weg. Stephan Heiss, Leo Saliji (beide Sprunggelenk) saßen zunächst auf der Bank, Kapitän Patrick Mozelt (Sprunggelenk) und Paul Eder (Knöchel) waren gar nicht dabei. Zudem musste Abwehrrecke Mike Wölfer wegen Schwindelgefühl zur Pause wieder in der Kabine bleiben. Nach wenigen Minuten gingen die Leithaprodersdorfer bereits durch einen Foulelfmeter in Führung. Levi Markhardt spitzelte sich im Strafraum das Leder am Tormann vorbei, Goalie Lukas Stifter berührte den Angreifer aber mit den Händen und brachte ihn zu Fall. Den Elfmeter versenkte Marcel Wölfer souverän zum 1:0 (8.).

Stabile Defensive als Erfolgsrezept

Nach einer knappen halben Stunde baute Noel Kustor die Führung aus, der einen Pass in die Tiefe gut verarbeitete. Im Strafraum überspielte der Stürmer dann zwei Gegner und schoss gegen die Laufrichtung von Keeper Lukas Stifter zum 2:0 ein (29.). Die Hausherren wiederum hatten nach einem Eckball eine Riesenchance durch Matthias Binder. Er übernahm einen Corner volley aus rund sieben Metern, doch Leithaprodersdorf-Keeper Manuel Kassal rettete mit einem tollen Reflex über die Latte. „Wir waren spielbestimmend, auch besser im Zweikampf und Pressing. Zudem hat Marcel Wölfer Michal Kozak komplett aus dem Spiel genommen. Defensiv waren wir sehr stabil, das war sicher auch der Schlüssel zum Erfolg“, resümierte Peter Benes. Nach dem Seitenwechsel musste der SVL-Trainer wegen Mike Wölfer umstellen. Einmal reklamierten die Hausherren auf Tor, doch Luca Dellantonio rettete den Ball klar vor der Torlinie. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Andreas Dostal – nach Kustor-Zuspiel – für den 3:0-Endstand.

Statistik

SC BAD SAUERBRUNN - SV LEITHAPRODERSDORF 0:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (8., Elfmeter) Wölfer, 0:2 (29.) Kustor, 0:3 (96.) Dostal.-

Gelb-Rote Karte: Binder (54., Unsportlichkeit).

Reserve: 0:3 (Horvath, Khiaban, Ollrom).

SR: Paukowits (BS: schwach/L: gut).- Wetterkreuzstadion, 200.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Bukovinsky (46. Cerny), Krenn, Ofner, Marenich (70. Tisch); Kornholz, Binder; Pojer (46. Kubik), Kozak, Reinisch (60. Grgic).

Leithaprodersdorf: Kassal; Michael Wölfer (46. Saliji), Marcel Wölfer, Svab; Simeon Markhardt, Dinhof (84. Lukas Heiss), Dellantonio, Beran (90. Dostal), Petö; Levi Markhardt (77. Stephan Heiss), Kustor.