Leitha-Express überrollte Parndorf

LEITHAPRODERSDORF - PARNDORF 2:0. Es war das erwartete Spitzenspiel – aber eigentlich nur auf Seite der Hausherren. „Der Sieg war auch in diese Höhe verdient und hätte nich höher ausgehen können“, resümierte Leithaprodersdorf-Coach Peter Benes. Parndorf konnte die Partie nur die ersten 20 Minuten offen halten. „Da hatten sie etwas mehr Ballbesitz. Es war eine schnelle Partie“, so Benes. Die Gäste kamen nach einem Corner per Kopf zu einer guten Chance, die aber Leitha-Keeper Manuel Kassal mit einem noch besseren Reflex über die Latte klärte. Kurz zuvor scheiterte Levi Markhardt mit einem Volleyschuss – nach Vorarbeit von Noel Kustor. Ab der 25. Minute übernahm der SVL dann das Kommando – und das mit einer Rumpftruppe. Ohne Fabian Dinhof (Schambeinentzündung), Simeon Markhardt (Elle), Patrick Mozelt (Knöchel) und Mike Wölfer (Bluterguss) musste Benes auskommen. Nach einer Flanke legte Kustor wieder auf Markhardt ab, der dann souverän zum 1:0 traf (40.). Nach dem Seitenwechsel begannen die Hausherren mit einer Doppelchance durch Leo Saliji und Levi Markhardt. Parndorf agierte nur mehr mit hohen Bällen, jedoch ohne Erfolg. Leithaprodersdorf vergab weiterhin gute Möglichkeiten – allen voran Markhardt, der nach einem Lupfer über die Abwehr aber am Parndorfer Schlussmann scheiterte.

Besser machte es dann Stephan Heiss: Nach einer Saliji-Flanke bugsierte er das Leder via Bogenkopflampe ins lange Eck zum 2:0 (71.). „Der Sieg war absolut verdient, Riesenlob an die gesamte Mannschaft. Wir haben unsere Ausfälle bestens kompensieren können. Man hat keinen Unterschied gesehen. Parndorf war ab der 65. Minute k.o.“, analysierte Leithaprodersdorf-Coach Peter Benes.

Simon Knöbl, Sportkoordinator beim SC/ESV Parndorf, meinte zum Spiel: „Die ersten 25 Minuten von uns waren gut, da hatten wir mehrere Aktionen. Dann hat aber der Gegner die Oberhand bekommen und das Spiel ist immer mehr in Richtung Leithaprodersdorf gekippt. Nach der Pause hatte man bei uns das Gefühl, dass wir höchstens mit einem Weitschuss ein Tor schießen können.“

SV LEITHAPRODERSDORF - SC/ESV PARNDORF 1919 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (40.) Levi Markhardt, 2:0 (71.) Stephan Heiss. Reserve: 7:0 (Horvath 3, Eder, Wurzer, Pöschl, Buchner). SR: Windisch (L: gut/P: gut).- LeithArena-Arena, 480. Leithaprodersdorf: Kassal; Lukas Heiss (26. Dostal), Marcel Wölfer, Svab; Dellantonio (81. Eder), Beran; Stephan Heiss (90+2. Wurzer), Saliji (90+2. Rambacher), Petö; Kustor, Levi Markhardt. Parndorf: Krischke; Trimmel, Charizopulos, Felix Wendelin, Dornhackl; Weingrill (60. Mikus); Hasuer, Mader, Thüringer, Puster (77. Gruber); Sulc.