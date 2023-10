„Leitha“ ohne Goalgetter gegen Pinkafeld

Leithaprodersdorf – Pinkafeld; Freitag, 19:30 Uhr. Für die Mannschaft von Trainer Mario Santner startete mit dem 1:1 gegen Bad Sauerbrunn die Serie von drei Heimspielen. Nun geht es noch gegen Pinkafeld und Marz in der LeithArena. Dabei muss er ohne seinen Goalgetter Noel Kustor auskommen, der sich wohl einen Muskelfaserriss zugezogen hat und im weiteren Herbst ausfallen wird.

„Pinkafeld ist in unserer Kragenweite, die sind zu biegen. Dafür müssen wir aber die Fehler in unserer Defensive abstellen. Pinkafeld ist immer gefährlich – vor allem in der Offensive“, hat Leithaprodersdorf-Coach Mario Santner den kommenden Gegner schon beobachtet. Auch Luca Dellantonio und Paul Eder (Ellbogen) sind etwas bedient und fraglich für das Match gegen die Südburgenländer.

Der SC Pinkafeld spielte noch am Dienstag im vorgezogenen Spiel der dritten Cup-Runde gegen Großpetersdorf (4:0-Sieg). Um bis Freitag wieder voll im Saft zu stehen, wird gute Regeneration gefragt sein. Trainer Lukas Halwachs rechnet in Leithaproderdorf mit einer kniffligen Aufgabe: „Das ist eines der schwersten Auswärtsspiele der Saison, wir müssen uns gut darauf einstellen.“ Nach Unentschieden gegen Deutschkreutz und Siegendorf sowie einer 1:3-Pleite gegen Ritzing will man beim SCP aber wieder voll anschreiben.

Halwachs kann in der LeithArena wohl aus dem Vollen schöpfen - nur Klaus Peter-Puhr wird weiterhin fehlen.