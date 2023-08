Leithaprodersdorf bleibt in der Erfolgsspur

Leithaprodersdorf – Halbturn 1:0. SVL-Trainer Mario Santner musste seine Mannschaft an einigen Positionen zur Vorwoche verändern. Innenverteidiger Christian Ehrnofer zwickte die Wade – für ihn rutschte Lukas Rambacher in die Startformation. Stephan Heiss (Gelb-Rot) und Leo Saliji (Sperre nach dem Sankt Margarethen-Match) waren nur als Zuschauer dabei, Andreas Dostal fehlte krankheitsbedingt. Dafür durfte der junge Matthias Wurzer von Beginn an ran. „Es war ein Arbeitssieg – fertig“, so lautete das kurze Resümee von Santner. „Halbturn war immer wieder gefährlich, sie hatten Noel Kustor gut im Griff. Es war eigentlich eine klassische 0:0-Partie.“ Die Gäste trafen in der ersten Halbzeit einmal Aluminium. Eine abgefälschte Flanke klatschte an die Querlatte. „Wenn der Schuss ins Tor geht, dann hätten wir auch nichts sagen können. Aber wir hatten dann auch einen Stangenschuss, somit hat sich das wieder ausgeglichen“, so der Leithaprodersdorfer Betreuer. Nach dem Seitenwechsel sorgte Levi Markhardt für die Entscheidung. Nach einer Flanke von Daniel Svab wehrte Halbturn-Goalie Rene Summer den Ball nur kurz ab, Markhardt staubte zum 1:0 ab (63.). In der Schlussphase machten die Gäste dann auf, so ergaben sich Kontermöglichkeiten für die Hausherren. „Leider konnten wir die nicht ruhig und ordentlich zu Ende spielen“, erklärte Leithaprodersdorf-Coach Mario Santner.

Die Enttäuschung war bei den Halbturnern riesig. „Normalerweise müssen wir dort mit so einer Leistung gewinnen“, lobte Halbturns Sektionsleiter Werner Hoffmann die Leistung seiner Mannschaft. Die agierte vor allem in der Defensive stark und bekam durch Rückkehrer Igor Paldan zusätzliche Stabilität. In den Zweikämpfen präsentierte sich der USV aggressiv und damit landesliga-tauglich. Einzig in der Offensive fehlte noch eine Schippe zum Glück. Ladislav Szöcs köpfelte knapp neben das Tor, Erik Ujlaky traf mit einer abgerissenen Flanke nur die Latte und da wären noch zwei gute Chancen von Marco Hoffmann, die ohne erfolgreichen Abschluss blieben. „Da müssen ein Tor machen und dann schaut die Welt anders aus“, so Hoffmann.

SV Leithaprodersdorf - USV Halbturn 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (63.) Levi Markhardt. Reserve: 4:0 (Buchner 2, Lehner, Pfeiffer). SR: Nemeth.- LeithArena, 250. Leithaprodersdorf: Haberl; Simeon Markhardt, Rambacher, Wölfer, Svab; Wurzer (71. Eder), Dellantonio, Beran; Levi Markhardt (89. Kölbl), Kustor, Petö.

Halbturn: Summer; Leopold, Paldan, Szöcs, Bauer (81. Hamm); Ujlaky, Schneider, Takac, Kamasik; Hoffmann, Marko.