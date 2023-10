Leithaprodersdorf peilt gegen Marz den nächsten Heimsieg an

Leithaprodersdorf – Marz; Samstag, 17 Uhr. Ebenfalls ein BFV-Cup bestreitet die Mannschaft von Betreuer Mario Santner. Der SVL ist am Nationalfeiertag beim SK Pama zu Gast und muss zwei Tage später gegen Mitte-Aufsteiger Marz daheim antreten. Tobias Beran (fünfte Gelbe Karte), Noel Kustor (Muskelfaserriss) und Paul Eder (gebrochene Hand) sind nicht mit von der Partie. Dafür kehrt Benjamin Petö nach seinem Virus wieder zurück. „Mit einem guten Tag ist gegen Marz alles möglich. Sie stehen defensiv sehr gut, wie sie zum Beispiel in Siegendorf gezeigt haben. Wir werden die Partie sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen, das wird ein hartes Stück Arbeit werden“, so Santner vor dem Duell.

Foto: BVZ