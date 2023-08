Leithaprodersdorf visiert Kehrtwende gegen Halbturn an

Leithaprodersdorf – Halbturn; Freitag, 19:30 Uhr. „Wir haben berechtigte Chancen auf ein X“, möchte Halbturns Sektionsleiter Werner Hoffmann nichts von Aussichtslosigkeit beim Auswärtsspiel in Leithaprodersdorf wissen. „Wir sind schon in Siegendorf gut gestanden. Dieses Mal werden wir vielleicht weniger defensiv aufstellen. Der Trainer wird sich sicher etwas einfallen lassen.“ Lukas Burian ist nach wie vor verletzt. Dafür bahnt sich ein Comeback von Igor Paldan an. Der Legionär hat sich im letzten Meisterschaftsmatch die Hand gebrochen und stand seither nicht mehr in der Elf. Leithapodersdorf-Coach Mario Santner: „Wir peilen daheim den Sieg an.“