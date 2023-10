Leithaprodersdorf wartet auf Sieg, nun kommt Bad Sauerbrunn

Leithaprodersdorf – Bad Sauerbrunn; Samstag, 18 Uhr. Die in dieser Saison so munter aufspielende Sauerbrunner Mannschaft erlitt gegen Ritzing (0:3) einen ordentlichen Dämpfer. Dementsprechend fordert Trainer Heinz Kremser in Leithaprodersdorf eine Reaktion seiner Mannschaft. Den Gegner, der seit vier Runden auf einen Sieg wartet, schätzt Kremser dennoch als „große Herausforderung“ ein. Im Vorjahr waren die Spiele gegen „Leitha“ nicht angenehm. Da verspielte man auswärts eine 4:1-Führung – Endstand 4:4. Daheim unterlag man 0:3. Personell gibt es mit Mario Cerny (Sperre) einen fixen Ausfall. Dafür kehren Lukas Kornholz (zuletzt krank) und Thomas Ofner wieder zurück in den Bad Sauerbrunner Kader. Flügelflitzer Marco Dominkus muss weiterhin passen. Bei den Heimischen kehrt Christian Ehrnhofer nach seiner Grippe wieder zurück, auch sonst sind alle Mann an Bord. „Sauerbrunn ist eine starke Truppe, daheim sind wir aber gut drauf. Wir wollen das Spiel offen halten und wieder einmal voll anschreiben“, hofft Leithaprodersdorf-Coach Mario Santner.