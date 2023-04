Leithaprodersdorf wieder zurück in der Erfolggspur

Werbung

LEITHAPRODERSDORF - DEUTSCHKREUTZ 5:2. Auswärtsspiele für den FC Deutschkreutz in Leithaprodersdorf bleiben weiter eine nur schwer lösbare Aufgabe. „Wir haben leider die ersten zwanzig Minuten der zweiten Halbzeit verschlafen und da auch das Spiel verloren“, berichtet Trainer Michael Pittnauer. Sein Team brauchte aber auch zu Beginn des Spiels einige Zeit, um in die Spur zu finden. Daher musste man auch nach zehn Minuten einem Rückstand hinterherlaufen, als Michael Wölfer nach einer Ecke sehenswert per Direktschuss traf. „Da passte die Zuordnung nicht“, so Pittnauer. Seine Mannschaft steigerte sich und knapp vor der Pause zum Ausgleich. Tobias Szaffich scheiterte vorerst an Leitha-Keeper Manuel Kassal bediente in der Folgeaktion Mate Szalka aber ideal. „Da hatten wir das Momentum eigentlich auf unserer Seite“, ärgerte sich Pittnauer über die weiteren 20 Minuten seines Teams. Denn in diesen machte Leithaprodersdorf alles klar. „Wir wussten, dass sie nach der Pause Gas geben werden, haben nicht dagegengehalten und zudem noch dumme Fehler gemacht“, skizziert der Coach die Schwächephase seines Teams. Unmittelbar nach Wiederdanpfiff sorgte Levi Markhardt mit seinem ersten Treffer für die neuerliche Führung (48.). Leotrim Saliji (55.) und Benjamin Petö (70.) bauten die Führung sogar noch weiter aus. So stand es bis zur 70 Minute 4:1, da half auch das 19. Saisontor von Szaffich (83.) nicht mehr. Den Schlusspunkt setzte nämlich neuerlich die Hausherren. Levi Markhardt vollendete zum 5:2-Endstand (88.).

„Erste Halbzeit taten wir uns ein wenig schwer, nach der Pause waren wir dann gewohnt dominant. Der Sieg ist absolut verdient, wir hätten noch mehr Treffer schießen können“, meinte Leithaprodersdorfs Co-Trainer Michael Schmidt.

SV LEITHAPRODERSDORF - FC JUVINA DEUTSCHKREUTZ 5:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (10.) Michael Wölfer, 1:1 (44.) Szalka, 2:1 (48.) Levi Markhardt, 3:1 (55.) Saliji, 4:1 (70.) Petö, 4:2 (83.) Szaffich, 5:2 (88.) Levi Markhardt. Reserve: 1:0 (Horvath). SR: Maxharri (L: gut/D: kein Kommentar).- LeithArena, 150. Leithaprodersdorf: Kassal; Mike Wölfer, Marcel Wölfer, Svab (78. Lukas Heiss); Simeon Markhardt (80. Dostal), Dinhof, Beran (73. Dellantonio), Petö; Saliji; Levi Markhardt, Kustor. Deutschkreutz: Grubmüller; Nagy, Heissler, Hänsler (83. Vollenhofer), Stutzenstein; Godovitsch (83. Lipowsky), Haiden; Trajilovic (59. Salamon), Treiber (83. Scherz), Szalka (68. Furtner); Szaffich.