Leithaprodersdorf will gegen Parndorf dagegenhalten

Leithaprodersdorf – Parndorf; Freitag, 19.30 Uhr. Nach dem torlosen Remis in Klingenbach geht es nun in der LeithArena gegen die wieder erstarkten Parndorfer. „Wir spielen aktuell gegen lauter starke Gegner. Parndorf hat zuletzt Ritzing mit 4:1 geschlagen und zählt für mich nach Siegendorf zu den besten Teams in der Burgenlandliga. Wir werden dagegenhalten und den Kampf annehmen. Wenn wir von Anfang an voll fokussiert sind, dann können wir sicherlich etwas holen“, meinte Leithaprodersdorf-Trainer Mario Santner. Levi Markhardt wurde in Klingenbach eingewechselt, klagte kurz darauf über Knieprobleme und ist noch fraglich, sonst sind alle Mann an Bord.

Bei Parndorf sind David Dornhackl, Simon Buliga und Peter Trimmel wieder im Training. „Vielleicht wird einer für Freitag rechtzeitig fit“, hofft Coach Josef Schuster.