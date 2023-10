Leithaprodersdorfer Aufholjagd

Leithaprodersdorf - Parndorf 2:2. Die Gäste begannen wie aus der Pistole geschossen und übernahmen vom Anpfiff das Kommando. Lukas Umprecht sorgte für einen Parndorfer Traumstart mit einem Schuss ins lange Eck (4.). „Wir haben leider so begonnen, wie wir in Klingenbach aufgehört haben. Wir waren auch verdient mit 0:2 hinten. Da war Parndorf sogar dem 3:0 näher als wir dem 2:1. Der Anschlusstreffer vor der Pause war wichtig, das war dann die Initialzündung für die zweite Halbzeit. Aufgrund der zweiten 45 Minuten geht das Remis auch in Ordnung“, meinte Leithaprodersdorf-Trainer Mario Santner.

Nach einer knappen halben Stunde köpfelte Mario Wendelin zum 2:0 ein, nachdem zuvor Leitha-Keeper Fabian Haberl mit einem tollen Reflex auf der Linie rettete (28.). Noch vor der Pause gelang den Heimischen durch Benjamin Petö der Anschlusstreffer zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel drückte die Santner-Elf auf den Ausgleich. Als Leo Saliji im Strafraum gefout wurde, gelang dieser auch Noel Kustor per Elfmete (54.). In weiterer Folge hatten beide Mannschaften noch Chancen auf den Sieg. Parndorf war zweimal aus Kontern gefährlich. Bei den Hausherren köpfelte Kustor an die Latte.

Parndorf-Coach Josef Schuster analysierte das Match: „Bis zu 42. Minute waren wir überragend. Dann haben wir das 1:2 kassiert und sind ins Hintertreffen geraten. Nach dem 2:2 war die Hölle los und wir hatten großes Glück, dass wir kein weiteres Tor bekommen haben. Nach dieser Phase hatten wir dann aber sehr viele gute Chancen und hätten noch gewinnen können."

SV Leithaprodersdorf - SC/ESV Parndorf 2:2 (1:2).- Torfolge: 0:1 (4.) Umprecht, 0:2 (28.) Mario Wendelin, 1:2 (44.) Petö, 2:2 (54., Foulelfmeter) Kustor.

Reserve: 3:0 (Paul Eder 2, Dostal).

SR: Luef.- LeithArena, 550.

Leithaprodersdorf: Haberl; Simeon Markhardt, Ehrnhofer, Wölfer, Svab; Dellantonio, Heiss, Beran; Saliji, Kustor, Petö (86. Levi Markhardt).

Parndorf: Kraus; Pojer, Haider (46. Thüringer), Lieskovsky, Szabo (84. Hoffmann); Mario Wendelin (64. Jani), Chribik, Umprecht, Charizopulos, Puster (75. Mikus); Pawlowski.