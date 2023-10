Leithaprodersdorfer Kantersieg gegen Marz mit Elfer-Beigeschmack

Leithaprodersdorf – Marz 5:0. „Marz ist sehr kompakt gestanden, das war nicht einfach“, so Leithaprodersdorfs Trainer Mario Santner über die erste halbe Stunde. In der waren die Gäste sogar der Führung einen Tick näher. Bis zur 33. Minute. Die Marzer verabsäumten es, im Konter ein Überzahlspiel (Vier gegen Eins) in Zählbares umzumünzen und liefen selbst in einen Gegenstoß. Goalie Marcus Scheiber klärte den Ball zuerst und stieß dann mit einem Leithaprodersdorfer zusammen – Elfmeter. Marz-Coach Lorandt Schuller: „Das war eine Frechheit und nie im Leben ein Elfer.“ Und auch Leitha-Trainer Mario Santner meinte: „Nicht jeder Schiri gibt den. Für uns war es wichtig, weil es der Dosenöffner gegen einen tief stehenden Gegner war.“ Levi Markhardt stellte auf 1:0 und noch vor der Pause erhöhte Benjamin Petö nach einer Ecke auf 2:0. Wieder ärgerte sich Marz: „Das war eigentlich kein Eckball“, so Schuller.

Noch bitterer für die Marzer: Schlussmann Marcus Scheiber musste zur Pause raus – Prellung. Die zog er sich im Zug des vermeintlichen Elferfouls zu. Dennoch hatte der ASK die Chance, noch einmal ins Spiel zurückzukommen. Bojan Brezovac scheiterte kurz nach dem Seitenwechsel aber im Alleingang vor Leitha-Tormann Fabian Haberl. Damit hatte Marz sein Pulver verschossen, die Heimischen noch nicht. Zweimal Levi Markhardt und noch einmal Petö stellten den deutlichen 5:0-Sieg der Leithaprodersdorfer sicher.

Statistik

SV Leithaprodersdorf - ASK Marz 5:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (33., Elfmeter) Levi Markhardt, 2:0 (44.) Petö, 3:0 (60.) Levi Markhardt, 4:0 (69.) Petö, 5:0 (90.) Levi Markhardt. Reserve: abgesagt. SR: Divkovic.- Leithaprodersdorf, 200. Leithaprodersdorf: Haberl; Simeon Markhardt, Ehrnhofer (83. Michael Wölfer), Marcel Wölfer, Svab (76. Dragschitz), Wurzer, Dellantonio; Heiss (61. Dinhof); Levi Markhardt, Saliji (76. Pöschl), Petö (76. Kölbl). Marz: Marcus Scheiber (46. Basic); Sochor, Etiz, Dusek, Angyal, Schütz; Jovanovic (58. Högerl), Wollmann, Patrick Scheiber (74. Kornfehl), Brezovac, Köfarago.