Burgenlandliga: Lösbare Aufgaben für Bezirksklubs Eisenstadt/Neusiedl

Siegendorf – Halbturn; Freitag, 19 Uhr: Die Mannschaft von Trainer Nikolaus Schilhan bekommt es mit dem Nord-Aufsteiger aus Halbturn zu tun. „Wir haben den Gegner beim 1:5 gegen Deutschkreutz beobachtet, so wie jeder Kontrahent beobachtet wird. Wir wollen gegen jeden Verein in der Burgenlandliga gewinnen und unseren Fans einen Heimsieg gegen Halbturn bescheren“, stellt Coach Schilhan klar. Jakov Josic steht dem ASV-Betreuer nach seiner Operation nicht zur Verfügung. Lukas Grozurek war nach dem BFV-Cup in Neufeld ein wenig angeschlagen, meldete sich aber rechtzeitig zurück. Wer im Kader stehen wird, entscheidet sich in der Trainingswoche. „Jede Woche haben die Spieler die Chance sich zu beweisen, dann entscheide ich, wer im Kader steht und wer auf die Tribüne muss“, so Schilhan.

Bei den Halbturnern fällt Lukas Burian verletzt aus. Dafür kehrt Erik Takac nach abgesessener Cup-Sperre wieder ins Aufgebot zurück. Sektionsleiter Werner Hoffmann: „Wir werden auch dort unsere Chancen haben. Nur müssen wir sie dieses Mal auch nutzen.“

Klingenbach – Deutschkreutz; Freitag, 19.30 Uhr: Nach der Absage des Auftaktspiels in Pinkafeld geht es für die Mannschaft von Trainer Wolfgang Hatzl erst jetzt richtig los. „Saisonstart 2.0. Natürlich hätte ich lieber schon ein Match in den Beinen, aber da kann man nichts machen. Deutschkreutz ist eine gute Mannschaft, mit einer starken Offensive. Das wird eine harte Nuss werden. Wir hatten aber noch eine Woche Zeit, um gemeinsam zu arbeiten“, ist der Klingenbach-Betreuer optimistisch. Bei Matej Skreptak fehlte noch die Spielerlaubnis, die sollte diese Woche eintrudeln. Neuzugang Robin Tunjic steigt nach seiner Verletzung diese Woche wieder in leichtes Balltraining ein.

Parndorf – Schattendorf; Freitag, 19.30 Uhr: Die Parndorfer haben nach der Absage am Wochenende gleich eine Doppelrunde vor der Brust. Zuerst Schattendorf und am kommenden Dienstag (17.30 Uhr) folgt der Nachtrag vom Match in Rudersdorf.

Parndorf hat jedenfalls die Hausaufgaben gemacht und den Gegner beobachtet. „Überraschungen wird es keine geben“, sagt Sportkoordinator Paul Hafner. Seine Mannschaft werde natürlich einen Sieg ins Visier nehmen. „Aber es kann ein Geduldsspiel und gefährlich werden. Das wollen wir vermeiden.“ David Dornhackl und Christian Haider sind beide angeschlagen und daher fraglich.

Die Schattendorfer können aus dem Vollen schöpfen. Obmann und Goalie Alex Bernhardt: „Wir brauchen einen Top-Tag, wo alles zusammenpasst, um dort etwas mitzunehmen.“

Leithaprodersdorf – SPG Edelserpentin; Freitag, 19.30 Uhr: Das Team von Trainer Mario Santner eröffnet die Heimsaison gegen den Süd-Aufsteiger. „Das wird eine superschwere Partie. Ein Aufsteiger ist immer schwer einzuschätzen und noch voller Euphorie. Ich erwarte mir, dass die Mannschaft Vollgas gibt. Daheim wollen wir natürlich einen Sieg einfahren“, so der Leithaprodersdorf-Coach. Auf dem Personalsektor hat der SVL-Trainer bald wieder mehr Alternativen. Fabian Dinhof und Lukas Heiss sind nach ihren Verletzung wieder im Training. Leo Saliji kehrte diese Woche aus dem Urlaub zurück.

Ritzing – Sankt Margarethen; Samstag, 17.30 Uhr: Ein hartes Match wartet auf Coach Franz Lederer und seine Sankt Margarethener. „Wir haben eine schwere Auslosung mit Siegendorf, Ritzing, Horitschon, Leithaprodersdorf und Parndorf in den ersten Runden. Anknüpfen müssen wir an die Leistung aus der zweiten Halbzeit beim 2:3 gegen Siegendorf. Ritzing war in der Rückrunde nicht umsonst die zweitbeste Frühjahrsmannschaft. Sie haben sich gut verstärkt und werden auch heuer wohl unter den Top-Drei landen. Aber jedes Match gehört erst einmal gespielt, wir werden uns sicher nicht schon vorher kampflos ergeben“, sagt Lederer, der personell aus dem Vollen schöpfen kann.