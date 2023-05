Markt Allhau: Ein nie gekanntes „Wir-Gefühl“

Immer wieder fasste sich Christian Fischer am vergangenen Freitagabend gegen St. Margarethen an den Oberschenkel. Er war nicht der Einzige beim UFC Markt Allhau, der der hohen Laufarbeit irgendwann Tribut zollen musste. Auch Sebastian Urbauer, Marco Prettner und wie sie alle heißen, waren den Krämpfen nahe, aber einen Sprint konnten dann alle noch anziehen: beim Jubel über das Siegestor von Gergely Sziklasi! Der ungarische Klasse-Verteidiger traf in Minute 89 zum 1:0 und verzückte so das für Allhau-Verhältnisse fast schon euphorische Waldstadion. Die alles in die Waagschale werfenden UFC-Jungs wurden vom Publikum wie selten zuvor angefeuert und zahlten es mit Leidenschaft, Kämpferherz und Willen zurück. Gemeinsam siegte man gegen die Nordburgenländer und konnte einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt machen. Der ist zum Greifen nahe, denn auch wenn es nun zu den überragenden Oberwartern geht, hat man es gegen Rudersdorf, Deutschkreutz, Andau und Güssing selbst in der Hand.

„Ich habe Allhau selten so kämpfen gesehen“, sagte auch Pressesprecher Ewald Musser, der seit Jahrzehnten eine tragende Rolle beim UFC einnimmt und dabei auch erster Fan ist. Das bestätigt das neue „Wir-Gefühl“. Individuell gesehen gab es in den letzten Jahren oft bessere Mannschaften – mehr Spaß machte es dieser Truppe beim Kämpfen zuzusehen. Da trägt auch das Trainerteam mit Florian Hotwagner und Thomas Simon einen großen Anteil. „Chef“ Hotwagner war mit der „Einstellung sehr zufrieden“ und man „belohnte“ sich dann dafür. Der Fachmann weiß aber, dass das Ziel noch nicht erreicht ist, aber, und das sagte er selbst: „Gerettet sind wir nicht, aber für den Kopf war das sehr wichtig.“ Und für das Allhauer Herz auch umso schöner.