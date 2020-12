Peter Herglotz war einer der Ersten, der das Talent von Markus Böcskör entdeckte. Immerhin schickte der damalige BNZ Burgenland-Trainer den damals 14-Jährigen bereits in der U18-Mannschaft gegen die Admira auf das Feld: „Ich hab ihn in der Landesauswahl beobachtet und da hat man gesehen, dass er sehr talentiert ist. Mein Tormann ist verletzungsbedingt ausgefallen und ich hab ihn ins Tor gestellt. Er hat seine Sache auch sehr gut gemacht“, so Herglotz. Endstand damals: 0:0.

24 Jahre sind seither vergangenen, in denen Böcskör in allen österreichischen Ligen von der letzten Klasse bis zur Bundesliga im Einsatz war und auch eine Auslandsstation hinter sich hat. „Da waren jede Menge Höhepunkte, aber auch bittere Momente dabei“, so der Familienvater. Eines hat sich aber bis heute nicht geändert, und zwar die Leidenschaft des Goalies, der noch keine Gedanken an ein Ende der Karriere verschwendet: „Auch Corona wird mich sicher nicht zum Aufhören zwingen, ich mache mir da nämlich überhaupt keinen Stress, schaue immer von Jahr zu Jahr. Solange es mir Spaß macht, werde ich spielen und aktuell macht es mir richtig viel Spaß. Ich sehe mich noch länger auf dem Spielfeld.“ Mehr als 20 Jahre Kampfmannschaft hat der 38-Jährige bereits auf den Buckel, auf einen Umstand ist er ganz besonders stolz: „Ich war in jeder Spielstufe Österreichs aktiv.“

„Nach dem Spiel kam Obmann Milletich in die Kabine und fragte, ob wir nicht wissen, dass es auch ein Rückspiel gibt.“ Markus Böcskör zum 0:3 im Relegations-Hinspiel mit Parndorf bei der Vienna nach zwei Gegentreffern im Finish

Erstmals stand er für seinen Heimatverein Schachendorf in der 2. Klasse als ganz junger Tormann zwischen den Pfosten: „Da habe ich ein oder zwei Einsätze als 15-Jähriger gemacht“, so Böcskör, der für seinen aktuellen Verein Bad Sauerbrunn nicht nur als Einsergoalie in der Burgenlandliga spielt, sondern auch schon Einsätze in der 1b in der 1. Klasse hinter sich hat. Mit den Mattersburg Amateuren spielte der Routinier in der 2. Liga Mitte und der Regionalliga, dort, wo er am möglichen Weg nach oben auch 2010 und 2011 ganz bittere Momente erlebte – mit dem SC/ESV Parndorf. „Wir haben zweimal die Relegation zum Aufstieg verloren“, erinnert sich Böcskör, wo vor allem der zweite Versuch gleich im Hinspiel ganz schmerzhaft war: „Wir haben in der ersten Partie gegen die Vienna 3:0 verloren, dabei in Minute 86 und 94 Tore bekommen. Obmann Gerhard Milletich ist dann nach dem Schlusspfiff in die Kabine gestürmt und hat gefragt, ob wir nicht wissen, dass es auch ein Rückspiel gibt.“

In den beiden höchsten Spielklassen Österreichs spielte der gebürtige Südburgenländer für Mattersburg und Kapfenberg: „Eine ganz tolle Zeit, aus der ich sehr viel mitgenommen habe.“ Sein bestes Spiel? „Es war in der 2. Liga mit Kapfenberg gegen den LASK, der damals Erster war und klarer Favorit. Wir haben 2:0 gewonnen und mir ist da wirklich alles aufgegangen.“

Das war in der Saison 2006/07. Im Sommer läutete dann das Telefon. „Da hat der Ernst Simmel (Anm. damals Manager des SV Mattersburg) angerufen und ich hab im ersten Moment gedacht: Schön, ich kann wieder nach Mattersburg zurückkommen.“ Vor seiner Kapfenberg-Saison 2006/07 spielte Böcskör schließlich bereits vier Jahre für den SVM, erlebte den Aufstieg in die Bundesliga direkt mit. Der Grund des Anrufs von Simmel war aber nicht eine mögliche Rückkehr nach Mattersburg, sondern ein ganz anderes Abenteuer. Der Goalie erhielt die Chance in Südafrika, bei den Kaizer Chiefs, zu spielen. Der ehemalige SVM-Coach Mushin Ertugral lockte Böcskör auf einen anderen Kontinent: „Ich habe es dann versucht, habe die Möglichkeit wahrgenommen.“

Dort war er hinter dem südafrikanischen Teamtorhüter Itumeleng Khune die Nummer zwei: „So ehrlich muss ich sein, der war besser als ich.“ Der Ausflug nach Südafrika war dann nach einer Saison zu Ende, weiter ging es für ihn bei den Austria Amateuren, bevor dann die Station Parndorf auf seiner Vita stand und 2011 wieder das Telefon läutete. Wieder war Ernst Simmel am anderen Ende und diesmal klappte es mit der SVM-Rückkehr. Sechs Jahre dauerte die zweite „Amtszeit“ in Mattersburg, bei der Böcskör als Goalie in der Bundesliga und Regionalliga spielte und auch als Tormann-Trainer tätig war.

Seit zwei Jahren kickt Böcskör, der mittlerweile mit seiner Frau Ursula und den beiden Töchtern Mariella und Rosalie in Mattersburg lebt und Deutsch sowie Sport im Theresianum in Eisenstadt unterrichtet, nun in Bad Sauerbrunn: „Der Plan war, dass ich einen Verein in der Umgebung finde. Marz oder Forchtenstein hatten zu dem Zeitpunkt junge Torleute, das war dann schnell vom Tisch und dann kam der Anruf von Bad Sauerbrunn-Obmann Gerhard Kern. Das hat mich sehr gefreut, weil es sogar Burgenlandliga ist.“ Im Kurort fühlt sich der Tormann auch richtig wohl: „Das ist ein ganz toller Klub und auch ein Mitgrund, warum ich lange nicht ans Aufhören denken will.“

Fit hält sich der Tormann in der Corona-Zeit freilich auch: „Wenn es die aktuellen Bestimmungen zulassen, dann gemeinsam mit Schattendorf-Tormann Alex Bernhardt, der ist mein Jahrgang und tickt genauso wie ich. Außerdem habe ich mir so eine Art Parcours daheim zusammengestellt. Das funktioniert ganz gut, auch wenn ein echtes Tormann-Training so nicht ersetzt werden kann.“

Verzichten muss der Schlussmann in diesem Winter übrigens auch auf das Spiel in der Halle: „Und das tut besonders weh. Das Hallenspiel ist für einen Tormann immens wichtig, auch eine Art Vorbereitung und ich hatte ja auch das Glück, dass ich mich da nie verletzt habe. Außerdem spiele ich in der Halle einfach richtig gerne.“

Das beweist auch ein Blick auf die Auszeichnungen, die er erhielt: Dreimal war Böcskör beim BFV-Hallenmasters der beste Goalie. Das absolute Ausrufezeichen gelang ihm aber beim Stadthallenturnier-Triumph mit dem SVM im Jahr 2005, wo er auch zum besten Tormann des Turniers gewählt wurde. „Das war eines der ganz großen Highlights in meiner Karriere. Den Tag vergesse ich nicht, weil ich eigentlich gar nicht spielen hätte sollen. Thomas Borenitsch und ich haben uns immer abgewechselt und er wäre eigentlich dran gewesen, hatte dann aber Rückenprobleme.“

Zurück zur jüngeren Vergangenheit: Auf den Herbst mit Bad Sauerbrunn – Platz sieben – blickt die Nummer eins nicht restlos, aber durchaus zufrieden, zurück: „Bis auf das Ende war das ok. Wir haben uns in den Heimspielen stets kompakt präsentiert und waren auch spielerisch gut. Leider ist uns am Ende etwas die Luft ausgegangen und die 2:3-Niederlage gegen Klingenbach, wo wir bis zur 80. Minute 2:0 vorne waren, hat richtig weh getan. Das soll uns nicht mehr passieren. Wer unseren Trainer (Anm. Heinz Kremser) kennt, weiß, dass es eine extrem akribische Vorbereitung geben wird. Fakt ist, wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen, müssen spritzig sein und dann wird uns das nicht mehr passieren, dass uns hinten raus die Luft ausgeht.“

Ob Böcskör selbst auch einmal als akribischer Cheftrainer tätig sein wird? „Ich habe die höchste Tormann-Trainerausbildung, habe die B-Lizenz, aber sehe mich wie gesagt nach wie vor als Aktiver. Selbst beim Training in der Akademie habe ich immer das Tormann-Gewand an, damit ich einspringen kann, wenn einer fehlt. Und das ist gar nicht so selten der Fall. Dass ich später einmal Cheftrainer bei einer Mannschaft werde, stelle ich mir nicht leicht vor. Als reiner Tormann-Trainer ja, das ist möglich. Wenn du dein ganzes Leben Tormann warst, denkst du anders als Feldspieler.“ Bis dahin wird es aber wohl noch zahlreiche Böcskör-Paraden im Sauerbrunn-Tor geben.