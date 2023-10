Marz gegen Ritzing: Wenn Abwehrbollwerke aufeinandertreffen

Marz – Ritzing; Freitag, 19.30 Uhr. Das Remis in Siegendorf gab den Marzern eine breite Brust. Die wird man gegen die zuletzt so starken Ritzinger auch brauchen. Denn einmal ins Rollen gekommen, sind die Mittelburgenländer fast nicht mehr zu stoppen. Nur eine Niederlage gab es in den letzten sechs Spielen. Außerdem stellt Ritzing mit nur 12 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Die zweitbeste Abwehr? Der Aufsteiger aus Marz mit einem in Hochform agierenden Marcus Scheiber im Tor und einer organisierten Defensive. Ein Blick auf die Tabelle offenbart aber weiterhin die ASK-Problematik – nur fünf Treffer in elf Spielen. Ritzing hat 21 und steht deshalb auch auf Rang fünf und ist der Favorit in diesem Spiel und hat in der Hinrunde noch viel vor. Das Restprogramm mit ausschließlich Gegnern ab Rang zehn ist durchaus machbar. „Wir haben jetzt nur mehr vermeintlich schlagbare Gegner. Wir wollen damit in Marz weitermachen und die Herbstsaison mit einer super Note abschließen. Siegendorf hat jetzt dreimal hintereinander Unentschieden gespielt, es ist also auch für uns noch alles möglich“, gibt Co-Trainer David Witteveen die Richtung vor. Daniel Wolf wird gesperrt fehlen, Tine Kavcic laboriert noch an Knieproblemen. Dafür kehrt Kevin Weingrill nach seiner Sperre zur Elf von Coach Joe Furtner zurück. Marz-Trainer Lorandt Schuller fordert von seiner Mannschaft: „Den Willen, den wir in Siegendorf an den Tag gelegt haben.“ Schuller ist aber auch bewusst, dass „Ritzing viel Qualität hat und daher müssen wir von Beginn weg im Spiel sein.“ Personell gibt es lediglich hinter dem Einsatz von Links-Verteidiger Alex Babel ein Fragezeichen. Er musste in Siegendorf nach einem Schlag auf das Knie vorzeitig runter.

Foto: BVZ