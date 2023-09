Marz gegen Schattendorf: Nullnummer im Derby

Marz – Schattendorf 0:0. „Das war mit Abstand bislang unsere schwächste Partie in dieser Saison. Unser Gegner war aber nicht Marz, sondern der Ball. Wir hatten große Probleme im Ballbesitz und vor allem mit dem Spielaufbau. Die ersten 20 Minuten waren in Ordnung, aber danach haben wir einfach nicht mehr in die Partie gefunden und haben den Gegner durch individuelle Fehler stark gemacht“, analysierte Schattendorf-Trainer Marco Cadek. Die Gäste hatten nur eine echte Torchance durch Stefan Eggenhofer, sonst waren es nur ein paar Halbchancen, die ihr Ziel verfehlt haben. „Man darf auch nicht vergessen, dass uns mit Marco Vargek, Mario Seckel (beide Schulter) und Gerhard Karner (gesperrt) drei wichtige Kicker gefehlt haben. Da geht schon einiges an Qualität und Routine verloren“, so Cadek. Doch auch die Hausherren konnten aus ihren vielen Chancen kein Kapital schlagen. Schattendorf-Keeper Alexander Bernhardt oder Unvermögen verhinderten einen Torerfolg. „Das war ein Sechs-Punkte-Spiel, aber beide Teams waren geschwächt angetreten. Aufgrund der Chancen hätten wir gewinnen müssen. Natürlich sind wir enttäuscht, aber dennoch bin ich auch froh, dass wir als Aufsteiger Punkte sammeln. Wir müssen nehmen, was kommt“, resümierte Marz-Betreuer Dadi Maxell, der im Derby auf Szilard Köfarago, Ivan Jevremovic (beide verletzte), Gyula Angyal (beruflich verhindert) und Mathias Wollmann (gesperrt) verzichten musste.

Patrick Schütz und Patrick Scheiber vergaben im ersten Durchgang gute Möglichkeiten für die Heimischen. Nach dem Seitenwechsel ging ein Kopfball von Lenny Sochor knapp am Tor vorbei. Wieder war es Schütz, der sich nach einem Fehler der Schattendorfer im Spielaufbau das Leder schnaptte, aber sein Ziel knapp verfehlte. „Solche Chancen müssen wir nützen. Da sieht man erst, wie sehr uns Köfarago im Angriff vorne abgeht“, klagte Maxell.

ASK Marz - SV Schattendorf 0:0.- Reserve: 0:2 (Halasz 2). SR: Habip Tekeli.- Marz, 500. Marz: Marcus Scheiber; Uygun, Etiz, Babel, Sochor; Batar, Patrick Scheiber; Jovanovic, Benes (77. Benes), Brezovac; Patrick Schütz (83. Dusek). Schattendorf: Bernhardt; Koronczai, Anicic, Haring; Wukovich, Reiner, Milic; Holzmann, Steiner (87. Stein); Eggenhofer (46. Koller), Guttmann.