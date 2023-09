Marz hat gegen St. Margarethen Punkte im Visier

Marz – St. Margarethen, Freitag, 19.30 Uhr. „Wir sind wieder der Außenseiter“, stellt Marz-Coach Dadi Maxell klar und ergänzt: „St. Margarethen hat seine Durststrecke beendet, jetzt gewonnen und wird mit einer breiten Brust kommen.“ Trotzdem hat der 43-Jährige einen optimistischen Blick auf die Partie: „Wir spielen daheim, haben zuletzt vor allem defensiv ganz gut gespielt. Vorne müssen wir einen Tick konsequenter werden.“

St. Margarethen-Trainer Franz Lederer: „Sie lassen sehr wenig zu. Wir müssen so wie gegen Pinkafeld in jede Partie gehen.“ Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Abwehrchef Thomas Jusits (Knie) und Mario Wenzl (Oberschenkel), sonst sind alle Mann an Bord. Marz muss weiterhin auf seinen Offensivmann Szilard Köfarago verzichten, der noch nicht fit ist.