Marz ließ zwei Punkte liegen

Marz - Kohfidisch 1:1. Nach dem starken Saisonbeginn mit zwei Siegen aus den ersten drei Spielen konnte die Kohfidischer Elf von Cheftrainer Matthias Dürnbeck mit breiter Brust in Richtung Marzer Aufsteiger reisen. Der 2. Liga Mitte-Meister der vergangenen Saison wartet nach seiner Rückkehr zwar weiter auf den ersten vollen Burgenlandliga-Erfolg, aber zuletzt punktete man gegen Klingenbach und zeigte auch schon davor, dass man durchaus mithalten kann. Die südlichen Gäste reisten indes mit einigen personellen Problemen an, denn neben einem sich in die Kabine einschleichenden Virus, musste man auch Kevin Hasler wegen einer Verletzung vorgeben. „Das haben wir dafür ganz gut kompensiert“, sagte der Sportliche Leiter Paul Toth und meinte den prinzipiellen Auftritt in Halbzeit eins. Dort bewegten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe. Die Hausherren gingen dann doch kurz vor Seitenwechsel durch Filip Skala in Führung. Lange währte die Freude dann nicht, denn ein Eigentor brachte den „Fidischern“ schnell den Ausgleich. Toth: „Aufgrund der zweiten Halbzeit war das Ergebnis auch verdient, auch wenn für beide Teams ein 'Lucky-Punch' möglich gewesen wäre.“ Den Punkt nahm man in Fidisch aber gerne mit. Marz-Trainer Dadi Maxell trauerte hingegen zwei verlorenen Punkten nach: „Wir haben gut ins Spiel gefunden und viele Chancen kreiert. Leider war die Auswertung nicht optimal. Wir mussten aber drei Leistungsträger - Szilard Köfarago, Goran Batar und Ivan Jevremovic - vorgeben, dafür war es ein sehr guter Auftritt der Mannschaft. Unsere Leistungskurve zeigt schon nach oben, das ist positiv.“

ASK Marz – ASK Kohfidisch 1:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (45.) Skala, 1:1 (50., Eigentor) Angyal. Reserve: 2:3 (Uygun, Gerdenitsch; Szendi, Knor, Eigentor). SR: Maxharri.- Marz, 155. Marz: Marcus Scheiber; Sochor, Etiz, Angyal, Babel; Wollmann, Benes; Högerl (54. Patrick Scheiber), Jovanovic (87. Uygun); Skala, Bojan Brezovac (72. Patrick Schütz). Kohfidisch:Grubmüller; Schandl, Vajda, Csencsits, Gaal; Oswald; Wukitsevits (72. Knor), Binder (78. Englitsch), Mühler, Schaffer (80. Thomas Polzer); Toth.