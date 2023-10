Marz: Lorandt Schuller kehrt zurück auf die Trainerbank des ASK

Knapp eine Woche nachdem der ASK und Meister-Trainer Dadi Maxell getrennte Wege vereinbarten, ist man in Marz in Sachen neuer Trainer fündig geworden. Lorandt Schuller wird wieder den ASK coachen. Zuletzt war Schuller mit der SPG Kaisersdorf/St. Martin in die 2. Liga Mitte aufgestiegen. Neuland ist der ASK in keinerlei Hinsicht für Schuller – er wohnt in Marz und war zudem bereits vor wenigen Jahren Trainer: „Das ging jetzt alles ziemlich schnell. Am Montag hat mich der ASK Marz kontaktiert und für mich war dann die Entscheidung schnell klar, dass ich es versuchen werde. Es ist für mich sportlich eine große Herausforderung. Die Burgenlandliga ist neu für mich, der Verein nicht. Ich freue mich auf die Challenge, die nicht klein ist. Wenn ich auf das kommende Programm blicke, dann wird das schon eine ziemliche Aufgabe.“

Dieser Aufgabe will sich Schuller nun in seiner Heimatgemeinde stellen, wo man hofft den Turnaround zu schaffen, das Ziel bleibt gleich, der Klassenerhalt. Der Sportliche Leiter, Daniel Schmidl, erklärt die Verpflichtung: „Es bestand dringender Handlungsbedarf, wir brauchen einen Impuls. Mit Lori kommt jetzt ein Trainer zu uns, der das Umfeld kennt, der sich nicht erst groß einen Überblick verschaffen muss und von dem wir glauben, dass er die Mannschaft zurück in die Spur bringen kann.“

Speziell offensiv wird der Hebel anzusetzen sein, da glänzte der Mitte-Aufsteiger nicht gerade mit Treffsicherheit. Die Bilanz: Vier Tore aus den bisherigen neun Runden.

Bei der SPG Kaisersdorf/St. Martin war man letztlich verständnisvoll, auch wenn ein wenig zähneknirschend: „Das ging jetzt sehr schnell, völlig überraschend. Wir haben heute Vormittag davon erfahren. Dementsprechend haben wir noch keinen Kandidaten und müssen da jetzt erst sondieren, uns gut überlegen, wie wir diese Trainerfrage lösen. Überstürzen wollen wir keinesfalls etwas“, so Sektionsleiter Hermann Stocker, der ergänzt: „Vorläufig werden die Spieler das Training selbst leiten. Zumindest heute.“