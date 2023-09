Marz oder Schattendorf - wer holt sich im Derby den zweiten Sieg?

Marz – Schattendorf; Freitag, 19.30 Uhr. Alles ist für ein großes Fußballfest angerichtet. Sowohl der Aufsteiger aus Marz, als auch Schattendorf haben am Wochenende den ersten Saisonsieg eingefahren. „Wir haben schon die letzten beide Spiele gut gekickt, jetzt haben wir uns endlich dafür belohnt“, freut sich Marz-Trainer Dadi Maxell über den ersten vollen Erfolg. „Schattendorf hat auch das erste Mal gewonnen. Ein Derby hat immer eigene Gesetze, beide Mannschaften erwarten sich viel. Wir haben gegen Klingenbach und Kohfidisch daheim schon gut performt und wollen dort weitermachen. Wir sind als Aufsteiger sicherlich nicht der Favorit in dieser Partie“, schiebt Maxell gleich die Favoritenrollen dem SV Schattendorf zu.

Bei den Gästen zeigt man sich auch noch dem ersten Sieg erleichtert. „Die Burschen haben eine Riesenmoral gezeigt und sich die drei Punkte wirklich verdient. Gegen Marz erwarte ich mir einen heißen Tanz. Die Stimmung wird sicherlich hitzig sein. Bei beiden Teams fallen Schlüsselspieler aus, natürlich wollen wir da etwas mitnehmen. Aber wir wissen, dass es nicht einfach wird“, so SVS-Betreuer Marco Cadek. Beim ASK Marz steht hinter dem Einsatz von Goalgetter Szilard Köfarago ein großes Fragezeichen. Er steigt erst diese Woche wieder ins Mannschaftstraining ein. „Für die Startformation ist er sicher kein Thema“, so Dadi Maxell. Bei den Gästen fallen mit Marco Vargek und Mario Seckel (beide Schulter) gleich zwei Offensivspieler aus. Bei Vargek ist ein Band gerissen, eine Operation bleibt ihm aber erspart. Seckel hingegen nicht, bei ihm sind die Sehnen beleidigt, er muss sich unters Messer legen. Zudem fehlt mit Gerhard Karner ein Innenverteidiger wegen der Gelb-Roten Karte.