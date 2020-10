Ein Anruf am Mittwochabend der vergangenen Woche, ein darauffolgendes „sehr gutes zweistündiges Gespräch“ mit Klubchef Toni Reisner sowie ein Abschlusstraining mit seiner neuen Mannschaft: Für Markus Schmidt kam das Comeback im Amateurfußball spontan. Fakt ist: Der 43-jährige Wahl-Loipersbacher hat nach dem Aus des SV Mattersburg bei der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach eine neue sportliche Herausforderung angenommen.

Schmidt beerbte Kurt Jusits, der nach einem Punkt aus vier Spielen gehen musste. Statt Bundesliga, wo er an der Seite von Franz Ponweiser bis zum Sommer die Profis betreut hatte, heißt das sportliche Brot nun Burgenlandliga. Kein Problem für Max Schmidt, der stets betont hat, als Trainer ohnehin kein Scheinwerferlicht-Junkie zu sein.

Spieler entwickeln, eine Mannschaft formen, das sei der Reiz, den Schmidt schon bei den SVM Amateuren in der Burgenlandliga und in der Regionalliga Ost verspürt hatte. Nun soll das auch bei der Fußball- und Sportgemeinschaft Oberpetersdorf/ Schwarzenbach, wie der Zusammenschluss der beiden Klubs aus der burgenländisch-niederösterreichischen Grenzregion korrekt ausgeschrieben wird, der Fall sein. „Der Verein ist gut aufgestellt, die Perspektive ist vorhanden“, freut sich Schmidt auf die Arbeit am Platz. Dort trifft er auch unter anderem mit Manuel Haring, Luca Sedlatschek, Andreas Spadt oder Mario Guttmann auf junge Ex-Mattersburger, die hier geformt werden sollen.

Intensiver Fußball gegen und mit dem Ball

Am Ende soll dann sein sportlicher Stempel klar erkennbar sein. „Ich liebe das intensive Fußballspiel – aktiv gegen und mit dem Ball.“ Der erste Schritt des nunmehrigen Tabellen-Zwölften nach oben darf jedenfalls noch in die Kategorie „Trainereffekt“ eingeordnet werden. Nur ein Training gab es, ehe Schmidt am Samstag beim 4:0-Erfolg in Markt Allhau tätig war.

„Natürlich war das gleich wichtig, vor allem, weil gewisse Dinge rasch funktioniert haben, die wir in der kurzen Zeit angesprochen haben.“ Früher oder später soll sich die volle Linie des Ex-Profis zeigen, der mit Roland Gerdenitsch den ehemaligen Mattersburger Tormanntrainer als Assistenten („Er ist sehr loyal und weiß, wie ich ticke.“) zur FSG mitgenommen hat. Denn Schmidt weiß: „Das Ziel war und ist ein einstelliger Tabellenplatz. Dafür soll sich bis zum Winter auch ein etwas engerer Kader herauskristallisieren.“

Parallel absolviert der Neo-Coach bereits die Ausbildung zur UEFA-Pro-Lizenz, und sagt: „Das war mir sehr wichtig, dass ich neben der Ausbildung eine Mannschaft trainieren kann.“ Schmunzelnder Nachsatz: „So komme ich nicht aus der Übung.“

Schließlich gehe es darum, sich permanent weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang hat Markus Schmidt auch mit der Mattersburger Vergangenheit abgeschlossen. „Klar denkt man hin und wieder daran, aber wenn ich jetzt Bundesliga-Spiele verfolge, kommt kein Gedanke auf, dass wir mit dem SVM da noch dabei sein könnten.“ Da sei ihm schon die Realität lieber, statt in der Vergangenheit festzukleben. „Ich bin einer, der nach vorne schaut.“