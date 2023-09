Meistermacher Dadi Maxell und der ASK Marz trennen sich

Vor wenigen Wochen bejubelte man in Marz den 2. Liga Mitte-Titel und die damit verbundene Rückkehr in die Burgenlandliga. Ein Erfolgsgarant des Marzer Laufes in der vergangenen Saison: Dadi Maxell. Der Trainer führte den ASK zur Meisterschaft, setzte auch in dieser Saison auf einen Großteil der Truppe, die in den letzten Monaten für viel Euphorie sorgte. Nach acht Runden steht Marz auf Rang 14, befindet sich mit sechs Punkten und nur einem Sieg tief im Abstiegskampf – nicht ganz überraschend. Das Ziel war klar definiert und bleibt weiterhin der Klassenerhalt. Insgeheim hat man sich aber doch ein wenig mehr erhofft, als die aktuelle Ausbeute.

Trainer Dadi Maxell: „Das Problem waren immer wieder Ausfälle von Leistungsträgern wie Artur Benes, Szilard Köfarago oder Ivan Jevremovic.“ Hinzu kam auch die Chancenverwertung, wie der Sportliche Leiter Daniel Schmidl erläutert: „Wir haben in den bisherigen Spielen zu wenig aus unseren Chancen gemacht.“ All das war aber letztlich nicht zwingend ausschlaggebend für das Ende des Kapitals Marz und Dadi Maxell, wie Schmidl betont: „Nach dem Spiel gegen St. Margarethen hat Dadi schon anklingen lassen, dass es einen Impuls braucht. Wir haben uns dann am Sonntag zusammengesetzt und die Entscheidung gemeinsam getroffen, die Zusammenarbeit zu beenden.“ Klarstellen will Schmidl auch: „Dadi Maxell hat hervorragende Arbeit geleistet, hat den Meistertitel in der 2. Liga mit unserer Mannschaft geholt. Für seine Arbeit bedanken wir uns sehr und wollen ausdrücklich erwähnen, dass die Trennung wirklich harmonisch über die Bühne ging.“ Ebenso lässt Schmidl auch wissen: „Ein Trainerwechsel stand nicht am Plan, dementsprechend sind wir jetzt auf der Suche nach einem Nachfolger. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies keine einfache Angelegenheit.“

Deshalb übernimmt vorerst der erfahrene Marzer Mittelfeldstratege Goran Batar die sportlichen Geschicke. „So lange bis ein Nachfolger feststeht“, meint Batar. Und der Interimscoach hat gleich ein Sechs-Punkte-Spiel vor der Brust: Marz muss zum Schlusslicht Halbturn, wo ein Sieg fast Pflicht ist in der aktuellen Situation.