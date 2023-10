Michael Wenzl hielt St. Margarethens Derbysieg gegen Klingenbach fest

St. Margarethen – Klingenbach 1:0. Eine halbe Stunde lang war das Derby eher von Abtasten geprägt, so richtig intensiv war die Partie nicht. Der Hausherr – seit sechs Spielen ungeschlagen – hatte vor dem Seitenwechsel den Tick mehr vom Spiel. Zwingend war man aber selten, bis zur 34. Minute. Da traf Matus Rybansky Aluminium, der Abpraller landete bei Ernest Grvala und der beförderte die Kugel ins leere Tor. Zum Ärger von Klingenbachs Trainer Wolfgang Hatzl: „Bei uns schauen drei Leute zu, wie Grvala einschieben kann.“ Und auch sonst war der Coach mit dem Auftritt seiner Mannschaft unzufrieden: „Wir waren vor der Pause nicht präsent, das hatten wir ganz anders geplant.“

So konnte St. Margarethen eine Spur defensiver agieren. Und das taten die Heimischen im Verbund mit viel Engagement. Weil offensiv kamen die St. Margarethener nach der Pause nur noch zu einer Torchance. Die war aber richtig gefährlich. Rybansky scheiterte aber im Duell alleinstehend vor Klingenbachs Schlussmann Stefan Schuller. Und die Gäste? Die wachten in der Schlussphase auf, warfen alles nach vorne. Mehrmals kamen die Klingenbacher zwingend vor das Tor von St. Margarethens Goalie Michael Wenzl, der aber einen Sahnetag erwischte. Da scheiterte Lukas Stahleder (76.) aus spitzen Winkel genauso wie Frantisek Lady freistehend (80.) am überragenden heimischen Tormann.

Und in der 94. Minute legte Wenzl noch einen drauf, zeigte bei einem Lady-Versuch aus wenigen Metern einen unfassbaren Reflex und hielt damit den sechsten St. Margarethen-Sieg in den vergangenen sieben Runden fest. Gleichzeitig war es der vierte Derbysieg in Folge gegen Klingenbach, weshalb Klingenbachs Coach Hatzl meinte: „Nächstes Jahr hänge ich die Aufstellung an die Wand und fahr mit meinen Enkeln in den Familypark.“ St. Margarethen-Funktionär Philipp Koller: „Wir haben über den Kampf, die Gemeinschaft und vor allem einem herausragenden Michael Wenzl dieses Spiel gewonnen.“

Statistik

SV St. Margarethen - ASK Klingenbach 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (34.) Grvala. SR: Habip Tekeli.- St, Margarethen, 600. Reserve: 0:2 (Kröss, Bas). St. Margarethen: Michael Wenzl; Abd El Rehim, Kucher, Jusits, Philipp Wenzl; Bosnjak; Weixelbaum, Leszkovich (74. Granabetter); Fönyedi (74. Mario Wenzl), Grvala; Rybanski (85. El-Baali). Klingenbach: Schuller; Blazevic, Chromy (19. Eisner), Jagschitz, Ivancsics; Mad (74. Grafl), Stahleder; Lady, Adam, Skreptak; Sulc.