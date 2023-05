„Mula“-Gala bei klarem Rudersdorfer Auswärtssieg

MARKT ALLHAU - RUDERSDORF 1:4. Einen südlichen Abstiegsgipfel gab es am letzten Samstag im Allhauer Waldstadion zu sehen, denn der Drittvorletzte aus Rudersdorf gastierte bei den noch nicht geretteten Hausherren. Und die hatten schon nach dem Aufwärmen einen Schock zu verdauen, denn Einser-Goalie Florian Tripaum konnte mit einer Knöchelverletzung nicht mitwirken. Sein Ersatzmann Daniel Marffi war dann an der späteren Niederlage zwar schuldlos, musste aber nach einem traumhaften Seitfallzieher von Flamur Muleci schon früh den ersten Ball aus dem Netz holen. Die Hausherren mühten sich und fanden nie so wirklich in die Begegnung. So waren die Highlights aus UFC-Sicht schnell erzählt: Oliver Tihanyi legte in Minute 17 punktgenau für Maxi Pfeiffer auf und der Offensiv-Allrounder traf zum Ausgleich. Sicherheit gab das der Elf von Florian Hotwagner nicht - im Gegenteil. Es war abermals Muleci, der mit links abzog und in Minute 39 auf 1:2 stellte. Mit dem 1:3 durch Tobias Kirisits kurz nach Seitenwechsel war früh jegliche Spannung raus - „Mula“ traf dann noch zum Endstand.

„Für uns ist noch gar nichts passiert. Wir haben weiter alle Chancen“, sagte Allhau-Pressesprecher Ewald Musser, wobei sich die UFC-Truppe laut Trainer Hotwagner vor den letzten drei Spielen steigern muss: „Es war angesichts unserer Tabellensituation viel zu wenig. Defensiv war es nicht gut und offensiv auch nicht.“ Klarerweise zufrieden war man im Lager der Rudersdorfer Gäste. Dort sagte der Sportliche Leiter Martin Salber: „Es war ein verdienter Sieg! Hut ab vor unserer Elf, die eine abermalige 'Schnitt-Partie' für sich entscheiden konnte. Das spricht für den Charakter dieser Truppe.“

STATISTIK:

UFC Z-Immoblien Markt Allhau - USVS Hausbauführer Rudersdorf 1:4 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (4.) Muleci, 1:1 (17.) Pfeiffer, 1:2 (39.) Muleci, 1:3 (46.) Kirisits, 1:4 (76.) Muleci.

Reserve: 4:2 (Kenesei, Tim Krutzler, Kinelly, Liuba; Frühmann 2).

SR: Heiner (A: gut/R: gut).- Z-Immobilien-Arena, 200.

Markt Allhau: Marffi; Sharifi (46. Urbauer), Sziklasi, Teller, Jan Krutzler (60. Liuba); Pfeiffer, Prettner (76. Nevio Kucera), Erb, Psihoda; Tihanyi, Fischer (60. Kinelly).

Rudersdorf: Ranogajec; Klucsarits, Weber, Geschl, Zugschwert; Wonisch, Vincelj; Lauro Sifkovits (72. Daniel Bauer), Marco Sifkovits (46. Kirisits), Svaljek; Muleci (81. Frühmann).