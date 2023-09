Nächste knappe Niederlage für Rudersdorf

Rudersdorf - Marz 0:1. Kellerduell in Rudersdorf am Freitagabend! Der USV empfing auf heimischer Anlage Aufsteiger Marz. Beide Teams waren im Vorfeld des Spiels noch ohne Sieg. Entsprechend groß war die Anspannung - die Gäste aus dem Nordburgenland kamen dann damit anfangs besser zurecht. In Minute 35 gelang dann Radomir Jovanovic der einzige Treffer des Spiels. Der Marzer Neuzugang schloss eine starke Einzelaktion erfolgreich ab - mit dem 1:0 ging es in die Kabinen.

Aus diesen kam Rudersdorf gestärkt. Deren Sportlicher Leiter Martin Salber: „Die erste Hälfte war nicht gut von uns, nach der Pause spielten wir dann aber besser und hatten auch Chancen, die wir aber leider nicht verwerten.“ Bitter für ihn auch: „Am Schluss gab es ein, zwei Elfersituationen, wo man durchaus auf Strafstoß für uns entscheiden kann.“ Allerdings waren die Rudersdorfer auch hier nicht vom Glück verfolgt. Marz hatte im Gegenzug einige Kontermöglichkeiten durch Bojan Brezovac auf die Entscheidung, auch hier blieb ein weiterer Treffer aber aus - somit blieb es beim 1:0-Endstand.

Rudersdorf muss damit weiter auf den ersten vollen Erfolg warten. Salber: „Es tut weh, dass es wieder knapp nicht reichte. Es war schon ähnlich wie beim 2:3 gegen Bad Sauerbrunn oder beim 1:2 gegen Pinkafeld, wir verlieren nicht unbedingt als schlechtere Mannschaft, immer fehlt uns aber ein Tor. Schließlich sind es oft auch Eigenfehler, die der Gegner in Folge ausnutzt.“

Für die Gäste war der erste Dreier in der neuen Liga eine Erleichterung. „Endlich haben wir voll angeschrieben, wir haben die letzten beiden Wochen schon gut gespielt. Wir müssen den Sack aber viel früher zu machen, da haben wir zu viele Konterchancen liegen lassen. So mussten wir bis zum Schluss zittern“, berichtete Marz-Trainer Dadi Maxell.

Statistik

USVS Hausbauführer Rudersdorf - ASK Marz 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (35.) Jovanovic. Gelb-Rote Karte: Wonisch (86., Unsportlichkeit); Wollmann (84., Unsportlichkeit). Reserve: 0:4 (Schütz 2, Uygun 2). SR: Paukowits.- Rudersdorf, 150.

Rudersdorf: Kracher; Sifkovits (82. Gingl), Weber, Vincelj, Geschl, Matumona (77. Nuhanovic); Wonisch, Skerlak; Sahin, Muleci; Svaljek.

Marz: Marcus Scheiber; Sochor, Etiz, Angyal, Babel; Batar (68. Högerl), Wollmann; Skala, Benes (55. Patrick Scheiber), Jovanovic (90. Schütz); Brezovac (90. Dusek).