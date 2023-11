Nächste Marzer Chance in der klaren Außenseiterrolle gegen Parndorf

Marz – Parndorf; Freitag, 19.30 Uhr. Das 0:5 in Leithaprodersdorf, das mit zwei fragwürdigen Gegentoren einen unglücklichen Beginn nahm, will man beim Aufsteiger aus den Köpfen bekommen. Die Aufgabe in dieser Runde ist ohnehin schwer genug. Der Tabellenzweite aus Parndorf kommt nach Marz und ist haushoher Favorit. Der SC/ESV holte vier Siege in Folge, erzielte dabei immer mindestens drei Tore. „Das wird eine schwere Aufgabe, das ist uns logischerweise bewusst“, weiß Trainer Lorandt Schuller. Egal wie hoch die Hürde ist, Marz braucht langsam aber sicher Punkte. Halbturn zog punktemäßig in der vergangenen Runde mit dem ASK gleich, auch Rudersdorf hält bei acht Zählern.

Der Abstiegskampf mutiert zu einer Zerreißprobe. Immerhin gibt es personell einen Marzer Lichtblick. Der angeschlagene Tormann Marcus Scheiber, der gegen Leitha in der Pause runter musste (Prellung), dürfte fit werden. Dazu kommt Artur Benes von seiner Sperre retour und Goran Batar, zuletzt angeschlagen, ist auch wieder einsatzfähig. Und wie man gegen klare Favoriten etwas mitnehmen kann, weiß man im Marz spätestens seit dem Siegendorf-Spiel, wo man dem Leader ein Remis abrang. Parndorfs Sportlicher Leiter Paul Hafner: „Es erwartet uns dort sicher ein Abwehrriegel. Aber wir haben derzeit eine gute Phase und ich bin zuversichtlich.“