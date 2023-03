Nächster Punkt gegen ein Top-Team: Allhau bleibt im Vollgas-Modus!

Werbung

MARKT ALLHAU - LEITHAPRODERSDORF 1:1. Drei Spiele, sieben Punkte: Die Bilanz des UFC Markt Allhau im Jahr 2023 ist beinahe schon überragend. Gegen Leithaprodersdorf schnupperte man bis zur 93. Minute am dritten Sieg der Rückrunde, aber Noel Kustor markierte dann doch noch den nicht unverdienten Ausgleich für die Gäste. „Dass das 1:1 dann so spät fällt, ist natürlich bitter, aber wir nehmen den Punkt mit“, sagte UFC-Coach Florian Hotwagner und ergänzte: „Leider ließen wir in der zweiten Halbzeit sehr viele gute Umschaltsituationen aus. Da hätten wir das 2:0 machen können.“ Nachsatz: „Vor allem in der Anfangsphase hielt uns aber unser Goalie Florian Tripaum im Spiel.“

Die nordburgenländischen Gäste haderten indes mit dem Ergebnis. Es wäre mehr möglich gewesen, meinte auch Trainer Peter Benes: „„Für uns sind es wieder einmal zwei verlorene Punkte. Zur Pause müssen wir schon klar führen. Zudem sind uns auch zwei reguläre Tore aberkannt worden. Ich mache der Mannschaft aber keinen Vorwurf, sie hat toll gespielt. Nur die Chancenauswertung war leider nicht optimal, das haben wir uns selber zuzuschreiben. Möglichkeiten hatten wir genug.“

STATISTIK:

UFC Z-IMMOBILIEN MARKT ALLHAU - SV LEITHAPRODERSDORF 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (45.) Erb, 1:1 (93.) Kustor.

Reserve: 1:1 (Fischer; Buchner).

SR: Orman (A: gut/L: schwach).- Z-Immobilien-Arena, 170.

Markt Allhau: Florian Tripaum; Sharifi, Sziklasi, Teller, Psihoda (15. Pfeiffer); Weber, Erb, Prettner, Stumpf, Ramljak; Michael Tripaum (30. Eder).

Leithaprodersdorf: Kassal; Lukas Heiss, Marcel Wölfer, Svab; Dellantonio (64. Dostal), Dinhof; Beran, Saliji, Petö (94. Kölbl); Levi Markhardt, Kustor.