Nullnummer im Derby in Klingenbach

Klingenbach – Leithaprodersdorf 0:0. Beide Mannschaften lieferten den Zuschauern zwei konträre Halbzeiten. Die ersten 45 Minuten gehörten den Gästen. Die Hausherren traten stark ersatzgeschwächt an und musste ohne drei Legionären beginnen. Dominik Adam (Hochzeit), Matej Skreptak und Jakub Sulc (beide krank) fehlten bei Klingenbach. David Eisner war die ganze Woche auf Schulsprachreise und musste auf der Bank Platz nehmen. Dementsprechend gingen die Hausherren auch mit viel Respekt ins Rennen. „Da waren wir einfach zu zurückhaltend und haben uns gar nicht aus der eigenen Hälfte rausgetraut. Leithaprodersdorf konnte von der Mittellinie die Bälle nach vorne spielen. Da hatten die Gäste einige Chancen und es gab einige brenzlige Situationen, wo wir aber noch im letzten Moment klären oder blocken konnten. Da hatten wir in einigen Aktionen etwas Glück, können aber auf der anderen Seite auch in Führung gehen“, resümierte Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl.

Nach einem missglückten Rückpass von Christian Ehrnhofer überzuckerte Marco Laubner die Situation als Schnellster und wurde von SVL-Keeper Fabian Haberl im Strafraum gefoult. Doch Philipp Grafl scheiterte mit dem Elfmeter am Leithaprodersdorfer Schlussmann. Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie ein wenig dahin. Mit Fortdauer des Spiels wurde Klingenbach aber immer stärker und kam auch zu guten Chancen und vergaben durch Frantisek Lady, Franz Jagschitz und Philipp Grafl die besten Möglichkeiten. „Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir trotz der Ausfälle 0:0 spielen, hätte ich das sofort genommen. Am Ende war dann auch ein weinendes Auge dabei“, so Hatzl abschließend.

„Erste Halbzeit müssen wir 2:0 führen, dann schaut die Geschichte wohl etwas anders aus. Am Ende müssen wir froh sein, dass wir überhaupt einen Punkt mitgenommen haben. Klingenbach war sehr robust, dennoch ist es positiv, dass wir ohne Gegentreffer wieder die Heimreise angetreten haben. Es war eine ähnliche Partie wie in Deutschkreutz, nur dort haben wir die Tore gemacht“, so SVL-Coach Mario Santner.

ASK Klingenbach - SV Leithaprodersdorf 0:0.- Reserve: 2:2 (Bas, Metka; Wimmer, Eder). SR: Braunschmidt.- Grenzstadion, 200. Klingenbach: Schuller; Blazevic, Chromy, Jagschitz, Ivancsits; Mad, Grafl, Stahleder; Lady, Kröss (46. Kröss); Laubner (78. Fiedler). Leithaprodersdorf: Haberl; Simeon Markhardt, Ehrnhofer, Wölfer, Svab; Stephan Heiss (67. Levi Markhardt), Dellantonio, Beran; Saliji, Kustor, Petö (89. Rambacher).