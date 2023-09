Nullnummer: Parndorf und Deutschkreutz blieben torlos

Parndorf - Deutschkreutz 0:0. Die Heimischen visierten einen Sieg an und wollten unbedingt in den Top-3 bleiben. Doch daraus wurde nichts. Das Hauptproblem? „Die Chancenverwertung“, war der Ärger bei Parndorf-Trainer Josef Schuster groß. Schon vor der Pause machte seine Mannschaft mächtig Dampf. Einmal ging der Ball auch ins Gehäuse, doch das Tor wurde aberkannt. „Eine Frechheit“, konnte Schuster nur den Kopf schütteln. Überhaupt, nachdem er sich die Szene in der Videoanalyse nochmals angesehen hat. „Es war ein Foul vom gegnerischen Tormann an Lieskovsky. Er hat ihn umgemäht, bei der Aktion ist der Ball ins Tor gegangen. Also entweder muss es Elfmeter oder eben Tor für uns geben.“

Zweimal rettete die Latte

Nach der Pause erhöhte Parndorf die Schlagzahl. Erst scheiterten Lukas Umprecht, dann Matus Mikus an der Latte. „Wir hatten noch eine gute Chance, die der Tormann zunichte gemacht hat“, sah Schuster seine Mannschaft klar im Vorteil. Von Deutschkreutzer Seite gab es in der Offensive keine Signale, „unser Torhüter musste kein einziges Mal eingreifen“, so Schuster. Für Aufregung im Parndorfer Lager sorgten zwei strittige Abseitsentscheidungen. „Einmal wurde Pawlowksi, dann Umprecht wegen Abseits zurückgepfiffen. Man hat es im Spiel gesehen. Im Video waren die Fehlentscheidungen noch deutlicher zu sehen.“ Natürlich wollte Schuster das Referee-Team nicht für die Torflaute seiner Mannschaft verantwortlich machen. „Vergeigt haben's wir. Wir müssen mindestens ein Tor schießen.“

Erfreulich war zumindest das Comeback von Piotr Pawlowski und Christian Haider. „Sie sind aber bei weitem noch nicht fit“, musste Schuster die beiden aus der personellen Notsituation heraus einsetzen.

SC/ESV Parndorf - FC Deutschkreutz 0:0.

Gelb-Rote Karte: Scherz (84., Foul).-

Reserve: 3:1 (Fischer, Hamm, Dordic; Vollenhofer).- SR: Gökhan.- Parndorf, 300.

Parndorf: Kraus; Pojer (78. Haider), Chribik, Lieskovsky, Szabo; Thüringer, Charizopulos, Umprecht, Jani; Mikus (62. Pawlowski), Puster (62. Mario Wendelin).

Deutschkreutz: Kugler; Scherz, Heissler, Lipowsky, Nagy (68. Stutzenstein); Trajilovic (89. Gager), Godovitsch; Thumberger, Salamon, Treiber (78. Haiden); Csano.