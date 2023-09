Parndorf empfängt Deutschkreutz: „Eine unangenehme Mannschaft“

Parndorf – Deutschkreutz; Freitag, 19:30 Uhr. „Eine unangenehme Mannschaft“, sieht Parndorfs Coach Josef Schuster eine knifflige Hürde auf seine Mannschaft zukommen. Nachsatz: „Wir wollen aber wieder dominieren und gewinnen.“ Fraglich ist, ob Peter Trimmel auflaufen kann. Er zog sich gegen Halbturn eine Knöchelverletzung zu. Dafür dürfte aus dem Lazarett ein Defensivmann zurückkehren: Christian Haider. Er absolvierte bereits 70 Minuten in der 1B und dürfte wieder fit sein. Bei Felix Wendelin und David Dornhackl hingegen heißt es weiterhin: Bitte warten!

Beim FC Deutschkreutz reist man mit ordentlich Verletzungssorgen und sicherlich nicht mit allzu viel Selbstvertrauen ins Heidebodenstadion. Davon unterkriegen lassen will man sich jedoch nicht, geben die zweiten 45 Minuten aus der 0:2-Heimniederlage gegen Leithaprodersdorf eine kleine Portion Zuversicht. „Wir waren in Unterzahl in Halbzeit zwei das spielbestimmende Team und obwohl wir uns nicht belohnen konnten, hat man gesehen, dass die Jungs trotz der schwierigen Kadersituation alles reinwerfen können und unsere Ausfälle anständig kompensieren. Leider wird es gegen Parndorf nicht leichter, Noch weiß ich nur vage, mit welcher Mannschaft wir dort auftreten werden, da unsere Pechsträhne weiterhin voll im Gange ist“, gewährt der Übungsleiter der „Kreitzer“ Einblick in die nächste Aufgabe.