Parndorf erledigt Hausaufgaben und siegt gegen Schattendorf

Parndorf - Schattendorf 3:1. Zu Beginn waren die Parndorfer die spritzigere Mannschaft. Der SC/ESV agierte, die Schattendorfer reagierten. Logische Konsequenz aus dieser druckvollen Anfangsphase waren zwei Tore für die Hausherren. Dabei zeigten sich zwei Neuzugänge für die Treffer verantwortlich. Beim 1:0 flankte Buliga zur Mitte und Pawlowski verwertete alleinstehend. Wenig später dann der nächste Treffer: Pawlowski dribbelte sich von der Seite in die Mitte, zog von 18 Metern ab und der Ball zappelte im Netz. „Dann hatten wir noch eine gute Chance durch Chribik“, berichtete Sportlicher Leiter Paul Hafner. Dann musste er aber feststellen, dass das Pulver vorerst verschossen war. Schattendorf kam in die Partie und hielt das Spiel offen.

Nach der Pause hatte Parndorf die Kontrolle, wurde aber nur noch durch Fernschüsse gefährlich. Schattendorf war bei ein, zwei Situationnen in Abschlussnähe, konnte aber keinen Anschlusstreffer erzielen. So kam es wie es kommen musste: Freistoß in der 85. Minute, Marius Charizopulos feuerte einen Gewaltschuss aufs Tor und der abgefälschte Ball schlug im Gehäuse ein. Kurz vor dem Abpfiff gelang den Gästen dann noch Ergebniskosmetik, als Tobias Steiner einen Elfmeter im Nachschuss versenkte. „Wir haben aus einem druckvollen Beginn, starken zehn Minuten leider nichts machen können“, so SVS-Trainer Marco Cadek, der ergänzte: „In gewissen Momenten müssen wir abgeklärter werden. Trotz Niederlage nehmen wir aber auch einige positive Momente mit, die hoffentlich in den nächsten Spielen noch mehr werden.“

SC/ESV Parndorf - SV Schattendorf 3:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (9.) Pawlowski, 2:0 (15.) Pawlowski, 3:0 (85.) Charizopulos, 3:1 (90.) Steiner.Parndorf, 250.- SR: Luef.- Reserve: 1:1 (Bruck; Halasz).-Parndorf: Kraus; Trimmel, Felix Wendelin, Chribik; Pojer (60. Thüringer), Charizopulos, Jani (74. Mario Wendelin), Umprecht (71. Mikus), Szabo (60. Puster); Pawlowski (71. Lamster), Buliga.Schattendorf: Bernhardt; Koronczai (46. Milic), Haring, Anicic, Wukovich; Reiner; Holzinger, Steiner; Seckel (60. Vargek); Karner (82. Niklas Guttmann), Mario Guttmann (71. Stein).