Parndorf holt 2:0-Pflichtsieg gegen St. Margarethen

Parndorf - St. Margarethen 2:0. Es waren am Ende drei ganz wichtige Punkte für Parndorf. Denn nach dem X in Rudersdorf und der 1:3-Niederlage in Stuben hing der Haussegen beim Titelanwärter schief. „Es war ein wichtiger Sieg gegen einen entschlossenen und schwierigen Gegner“, atmete Coach Josef Schuster tief durch. Seine Elf stellte in der 34. Minute die Weichen auf Sieg. Nach einem Outeinwurf durch Simon Buliga entstand jene Situation, die Marius Charizopulos zum 1:0 nutzen konnte. Parndorf spielte den Vorsprung trocken in die Kabine, ehe es nach der Pause eine brenzlige Phase zu überstehen galt. St. Margarethen hatte durch Matus Rybansky zwei Topchancen, einmal pendelte der Ball von der Latte zurück ins Feld. Mit der Gelb-Roten Karte für Mario Wenzl war aber bei den Gästen etwas die Luft draußen. Überhaupt nachdem Buliga nach Puster-Vorlage auf 2:0 stellte. „Danach hatten wir mehrere Chancen und müssen den Sack zumachen“, sah Schuster, wie Topchancen durch Jani, Umprecht und Buliga vergeigt wurden. St. Margarethen wirkte zwar bemüht, konnte aber keine große Torgefahr mehr erzeugen. Es blieb beim 2:0 für den SC/ESV.

„Wenn man die Chancen nicht nutzt, dann kann man nicht gewinnen. Leider waren auch ein paar komische Schiedsrichterentscheidungen dabei. Wir sind aber erst in Unterzahl gefährlich geworden, zwingende Chancen gab es aber nicht viele“, so Johannes Braunöder, Obmann des SV Sankt Margarethen.

SC/ESV Parndorf - SV St. Margarethen 2:0 (1:0).- Tore: 1:0 (34.) Charizopulos, 2:0 (65.) Buliga.

Gelb-Rote Karte: Mario Wenzl (52., Foul).-

Parndorf, 200.- SR: Sevik.- Reserven: 1:5 (Frank; Fasching, Dörfler 3, Meiböck).-

Parndorf:Kraus; Pojer, Lieskovsky, Trimmel (46. Lamster), Szabo; Wendelin (84. Umprecht), Chribik, Charizopulos, Thüringer (46. Puster); Buliga (84. Hoffmann), Mikus (72. Jani).

St. Margarethen: Michael Wenzl; El Rehim, Jusits, Portschy, Philipp Wenzl (76. Martin Weixelbaum), El-Baali; Bosjnak, Leszkovich (46. Rybansky); Fönyedi (93. Hamm), Grvala (93. Granabetter); Mario Wenzl.