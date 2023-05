Parndorf ließ die Muskeln spielen

PARNDORF - PINKAFELD 4:1. Die Partie begann mit einem Schockmoment: Peter Trimmel spielte die Kugel im Laufduell zurück, der Ball geriet aber zu kurz und Lukas Wenninger sagte danke - 0:1. Damit starteten die Parndorfer einmal mehr mit einem Malus ins Match, mit dem Unterschied, dass der SC/ESV dieses Mal prompt die Antwort folgen ließ. Denn nach einer Linhart-Flanke schraubte sich Matus Mikus empor und köpfelte zum 1:1 ein.

Die Gefahr war damit noch nicht gebannt, denn Pinkafeld war im Umschaltspiel immer wieder gefährlich und hatte auch noch eine gute Einschussmöglichkeit. Die Parndorfer zeigten sich aber kaltschnäuziger: Lukas Umprecht nutzte einen Schnitzer in der Gäste-Abwehr aus und stellte auf 2:1. Damit nicht genug: Noch vor der Pause verwandelte „Umpi“ einen Sulc-Stangler zur 3:1-Führung.

Parndorf spielte Sieg trocken nach Hause

Nach dem Seitenwechsel gab Parndorf noch einmal Gas und hatte die eine oder andere Chance. Erst in der 65. Minute sollte die endgültige Entscheidung fallen: Nach einem Angriff über links leitete Sulc das runde Leder mit der Ferse zu Mikus weiter und der vollendete in Goalgetter-Manier zum 4:1. Danach fiel Pinkafeld zurück und wurde nicht mehr gefährlich. Die Parndorfer verwalteten das Ergebnis und konnten sogar noch fünf Einwechselspieler bringen, ohne den Spielfluss sonderlich zu zerstören. „Wir waren über 90 Minuten die stärkere Mannschaft. Der Sieg ist daher absolut okay“, freute sich Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl. „Ich habe mir das Spiel noch einmal auf Video angeschaut und vor der Pause eine richtig gute Leistung gesehen. In einigen Situationen trafen wir leider die falschen Entscheidungen, aber es war dennoch eine coole Leistung“, so der Pinkalfelder Chefcoach Benjamin Posch, der anfügte: „Es war für sie sicher verdient, aber die Niederlage fiel eindeutig zu hoch aus.“

SC/ESV Parndorf 1919 – SC Herz Pinkafeld 4:1 (3:1).- Torfolge: 0:1 (6.) Wenninger, 1:1 (8.) Mikus, 2:1 (34.) Umprecht, 3:1 (45.) Umprecht, 4:1 (65.) Mikus. Reserve: 0:4 (Alfarwan, Kainz, Gadschiew, Ehrenhöfer-Suhr). SR: Kouba (Pa: gut/Pi: gut).- Heidebodenstadion, 150.

Parndorf: Krischke; Weber (72. Balti), Trimmel, Felix Wendelin, Linhart; Mader; Umprecht (79, Thüringer), Hauser (79. Gruber), Charizopulos; Sulc (72. Dornhackl), Mikus (79. Savoric).

Pinkafeld: Andi Diridl; Nagy, Reiter, Nyirö (79. Seidl), Stefan Diridl, Waldherr (46. Gamperl); Kracher (79. Oberrisser), Pahr; Saurer; Wenninger, Korherr.