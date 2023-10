Parndorf ließ die Muskeln spielen und siegte 5:0

PARNDORF – HORITSCHON 5:0. Die Parndorfer sind wieder auf Schiene. Nach dem 3:4 in Siegendorf gab es keine Pleite mehr. Der SC/ESV feierte drei Siege und spielte einmal Remis. Dabei steigerte sich die Mannschaft stetig in ihren Leistungen und liegt nur noch sechs Punkte hinter Leader Siegendorf. Der kam zuletzt über ein 0:0 gegen Marz nicht hinaus.

Der aktuelle Triumph der Parndorfer gegen Horitschon fiel deutlich aus. Die Schuster-Elf sorgte mit einem 5:0-Sieg für klare Verhältnisse. Wie in den Spielen davor war ein schnelles Führungstor der Schlüssel zum Erfolg. Dieses Mal war es Lukas Umprecht, der eine schöne Ballstafette zum 1:0 abschloss. Beim zweiten Treffer jubelte Piotr Pawloski, der nach einem Freistoß und Auflage von Felix Wendelin einköpfeln konnte. Parndorf machte vor der

Pause alles klarNoch vor der Pause folgte das 3:0 durch Marius Charizopulos. Besonders bei diesem Treffer schnalzte Coach Josef Schuster mit der Zunge. „Das war wie in der Halle“, freute er sich über den herrlischen Spielzug. Dominik Puster lieferte den Assist zu diesem Tor. Und nach der Pause ging es weiter: Nach Umprecht-Schuss und zu kurzer Goalie-Abwehr staubte Pawlowski zum 4:0 ab. „Dann war die Partie entschieden“, sah Schuster nur noch wenig Gegenwehr der Gäste. Der eingewechselte Mario Wendelin sorgte mit einem schönen Schuss für den 5:0-Endstand. Schuster: „Sehr zufriedenstellend. Wir haben auch nicht nachgelassen. Eine sehr gute Leistung.“

„Wir haben einen absolut schlechten Tag erwischt. Ein Kollektivversagen und somit genau das, was uns normalerweise auszeichnet. Wir waren die klar unterlegene Mannschaft - Gratulation an die Parndorfer, die haben an diesem Tag einfach überragend gespielt“, zieht ASK-Trainer Edi Stössl den Hut vor dem Auftritt Hausherren, findet jedoch zumindest einen positiven Funken in der Leistung seiner Jungs: „Der Chrisi (Christopher Schedl) musste für den angeschlagenen Martin Haller in der Halbzeit eingewechselt werden, hat dann irrsinnig brav gespielt und sich definitiv für die Startelf empfohlen.“

SC/ESV Parndorf - ASK Horitschon 5:0 (3:0).-

Torfolge: 1:0 (3.) Umprecht, 2:0 (24.) Pawlowski, 3:0 (44.) Charizopulos, 4:0 (54.) Pawlowski, 5:0 (77.) Mario Wendelin.

Reserve: 5:0 (Bruck 3, Frank 2).- SR: Pilar.- Heidebodenstadion, 272.

Parndorf: Kraus; Pojer, Lieskovsky, Felix Wendelin, Szabo (82. Trimmel); Jani (65. Mario Wendelin), Chribik, Umprecht, Charizopulos (82. Hoffmann), Puster (75. Buliga); Pawlowski (65. Mikus).

Horitschon: Leeb; Philip Wessely, Spadt (64. Vlasich), Huber; Nico Wessely (64. Landl), Niklas Lehner, Haller (45. Schedl), Bastian Lehner; Maschler, Szileszki; Rekirsch.