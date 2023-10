Parndorf: Beim Tauschen passierte das Malheur

Vergangene Woche herrschte Schockstarre im Lager der Parndorfer. Nicht aufgrund der Leistungen der Mannschaft, die derzeit nicht zu wünschen übrig lassen. Vielmehr passierte ein Missgeschick im Spiel gegen Klingenbach, das eine massive Auswirkung auf die Juniors-Mannschaft hat.

Was war passiert: Peter Thüringer verletzte sich gegen Ende der ersten Halbzeit in Klingenbach. Für ihn kam David Dornhackl ins Spiel. Eigentlich ein logischer Tausch, weil ein Defensivmann für den anderen ins Match kam. Das Problem dabei: Dornhackl hätte eigentlich nur 45 Minuten spielen dürfen. Denn tags davor kickte er bei der SPG Neudorf/Parndorf gegen Mönchhof und siegte mit den Juniors mit 2:0. Der Routinier hätte also erst zur Pause eingetauscht werden dürfen. „Oder wir hätten ihn vor den 45 Minuten wieder vom Feld holen müssen“, seufzte Coach Josef Schuster.

In der hitzigen Situation hätte jedenfalls keiner an diese Problematik gedacht, so Schuster. „Der Fehler ist leider passiert. Schuldzuweisungen gibt es keine. Das haben wir alle gemeinsam verbockt.“

Die Folgen für das Malheur sind jedenfalls massiv. Die Juniors-Partie wurde mit 0:3 strafverifiziert und Mönchhof konnte sich unverhofft über drei wichtige Punkte im Abstiegskampf freuen. Dornhackl fasste ein Spiel Sperre aus. Und darüber hinaus gibt es noch ein Problem, wie Neudorf/Parndorf-Coach und Sportlicher Leiter Paul Hafner es treffend formulierte: „Dieser Punktabzug tut uns natürlich doppelt weh, da wir nun auch bei Punktgleichheit zurückgereiht werden.“