Parndorf verlangte Siegendorf alles ab

Siegendorf – Parndorf 4:3. Die Gäste aus dem Heidebodenstadion brachten den Tabellenführer an den Rand der Niederlage. Dabei begann alles nach Maß für Siegendorf. Schon nach drei Minuten versenkte Lukas Secco eine weite Flanke von Dominik Wydra zum 1:0. Doch die Gäste steckten nicht auf und kamen fast postwendend zum 1:1. Peter Chribik staubte einen zu kurz abgewehrten Freistoß von Goalie Bruno Horvath ab (7.). Parndorf bot den Hausherren ordentlich Paroli. Beide Teams hatten gute Chancen, doch das Tor machte die Mannschaft von Trainer Josef Schuster. Nach einem Corner flog neuerlich Horvath an der Flanke vorbei, Mario Wendelin köpfelte am langen Eck zum 2:1-Pausenstand ein (36.). „Wir haben uns von Anfang schwer getan und waren nicht so kompakt wie in den letzten Wochen. Parndorf war aggressiv und ist defensiv gut gestanden. Es gab viele strittige Situationen auf beiden Seiten. Großes Lob an die Mannschaft, sie hat eine Riesenmoral gezeigt. Der Teamgeist ist ein Wahnsinn“, resümierte Siegendorf-Coach Nikolaus Schilhan.

Nach dem Seitenwechsel ging es weiter hin und her. Mario Stefel gelang nach 52 Minuten der Ausgleich zum 2:2. Nach einem Freistoß köpfelte Jakub Lieskovsky zur neuerlichen 3:2 -Führung für Parndorf ein (67.). Postwendend köpfelte aber Deni Stoilov wieder zum Ausgleich nach einem Corner ein (69.). Die Schlüsselszene der Partie war wohl die Ampelkarte gegen Marius Charizopulos nach einem Ellbogencheck gegen Tin Zeco (73.). In der Schlussphase übernahmen die Hausherren das Kommando. Kurz vor dem Ende sorgte Stefel für die Entscheidung und traf zum 4:3 (85.). Im Konter hätte der Sieg letztlich noch höher ausgehen können.

Paul Hafner, Sportlicher Leiter beim SC/ESV Parndorf: „Es war sicher unsere beste Partie im Herbst. Leider machen wir gravierende Fehler, die dann zu den Gegentoren führen. Aber man muss auch sagen, dass Siegendorf große Klasse in der Offensive hat und die nötigen Tore auch gemacht hat.“ Zur Ampelkarte für Charizopulos meinte Hafner: „Chari stand mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und ein Gegenspieler ist ihm in den Ellbogen hineingelaufen. Im Video sieht man ganz klar, dass es kein Foul war.“

ASV Siegendorf - SC/ESV Parndorf 4:3 (1:2).- Torfolge: 1:0 (3.) Secco, 1:1 (7.) Chrinik, 1:2 (36.) Mario Wendelin, 2:2 (52.) Stefel, 2:3 (67.) Lieskovsky, 3:3 (69.) Stoilov, 4:3 (85.) Stefel. Gelb-Rote Karte: Charizopulos (73., Foul). Reserve: 1:4 (Schiener; Ehart, Bruck, Gollowitzer 2). SR: Paukowits.- Sveta-Group Sportpark, 711. Siegendorf: Horvath; Auer, Wydra, Stoilov; Secco, Andrejevic, Kande, Zeco; Kröpfl (50. Dimic), Stefel; Grozurek. Parndorf: Kraus; Pojer, Lieskovsky, Chribik, Szabo; Mario Wendelin (72. Haider), Charizopulos, Umprecht, Thüringer, Jani (79. Mikus); Pawlowski.