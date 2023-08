Parndorf will drei Punkte gegen St. Margarethen holen

Parndorf – St. Margarethen; Freitag, 19:30 Uhr. „Drei Punkte gehören her“, macht Parndorfs Sportlicher Leiter Paul Hafner keinen Hehl daraus, welches Ziel der SC/ESV gegen St. Margarethen verfolgt. Die Parndorfer haben den Gegner beobachtet und sind gewappnet. „Sie haben schnelle Leute auf der Seite und sind eine starke Mannschaft.“ Das 2:1 gegen Leithaprodersdorf sei keine Eintagsfliege gewesen. Aber: In Parndorf wird es mit Sicherheit um ein Eck schwerer werden, als vor eigener Kulisse. „Zuhause müssen wir einfach gewinnen“, so Hafner.

Bei Parndorf werden Piotr Pawlowski, Felix Wendelin und David Dornhackl mit Sicherheit verletzungsbedingt ausfallen. Christian Haider ist fraglich, Peter Trimmel sollte dafür wieder an Bord sein. In St. Margarethen geht man zuversichtlich an die Aufgabe heran: „Wir rechnen uns schon etwas aus, wenngleich die Favoritenrolle klar ist. Die gehört Parndorf“, so St. Margarethens Obmann Günter Welz.